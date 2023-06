“Ha perso tutto”, Valentino Rossi da brividi: dolorosa confessione

Arriva la confessione dolorosa da parte di Valentino Rossi sul fatto di aver perso tutto, le sue dichiarazioni sono state da brividi, ecco cosa è successo.

Una disavventura per il campione di moto, tanto da farlo preoccupare in prima persona ed i suoi tanti ammiratori in giro per il mondo, il diretto interessato ha raccontato gli ultimi fatti avvenuti e la causa scatenante il problema.

Questi mesi per il mondo del motociclismo sono stati particolari, in quanto dopo un quarto di secolo gli appassionati delle due ruote non hanno potuto ammirare nel mondiale uno dei campioni maggiormente iconici di questo sport, oltre ad essere uno dei più vincenti di sempre.

Alla fine della stagione 2021, Valentino Rossi aveva preso la decisione di dire addio alle gare del motomondiale, ma di non abbandonare il mondo dei motori, come ha dimostrato nel corso di questo anno e mezzo, dove si è dato da fare, partecipando al Campionato di Gran Turismo e gestendo il ranch, seppur sia stato costretto a gestire qualche problema, come nel caso dell’ultimo inconveniente.

Dolore per Valentino Rossi: il triste annuncio poco fa

Era il 2011, quando nel pieno della sua carriera il pilota marchigiano fece creare un ranch vicino alla sua Tavullia. Un luogo di aggregazione e con possibilità di potersi formare da un punto di vista agonistico.

Attraverso la creazione della VR46 Racing si sono formati giovani talenti, ma proprio da quelle parti è avvenuto un episodio piuttosto allarmante, ci ha pensato il nove volte campione del mondo a spiegare i fatti.

A scatenare l’allarme sono state le condizioni meteo nella zona adriatica, colpendo in particolar modo la vicina Romagna, ecco quanto raccontato dal noto pilota: “Tanta gente ha perso tutto, qui a Tavullia siamo stati più fortunati, trovandoci in collina, ma qualche danno al ranch lo abbiamo subito, si è infatti rovinata in parte la strada. Mando un abbraccio a chi si trova in difficoltà“.

Queste le sue affermazioni a Sky, dove ha affrontato in modo più leggero il tema calcistico riguardante la sua squadra del cuore, vale a dire l’Inter, impegnata nel fine settimana nell’attesissima finale di Champions contro il Manchester City, ecco cosa ha rivelato Valentino Rossi a tal proposito: “Sono molto teso e la vedrò a Mugello, dove sono impegnato, bisogna trovare solo il posto giusto e con le persone giuste, vista la presenza di alcuni gufi“.