Kim fatto fuori, il motivo è surreale

Momento molto particolare per il difensore del Napoli Kim, che potrebbe lasciare il club di De Laurentiis a breve: ecco cosa sta succedendo

La meravigliosa creatura targata Luciano Spalletti non poteva che chiudere in bellezza un percorso a dir poco straordinaria, di fronte al suo magnifico pubblico. Fra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona gli azzurri hanno avuto la meglio sulla Sampdoria di Dejan Stankovic già retrocessa, grazie alle reti firmate dal solito Victor Osimhen e da Giovanni Simeone.

E così capitan Di Lorenzo e compagni hanno finalmente sollevato al cielo quella coppa che i tifosi del Napoli aspettavano da ben trentatré anni. L’ultima conquista, infatti, risale a quando nelle fila della squadra campana militava ancora la leggenda argentina, rimasta nel cuore di tutti gli appassionati di calcio.

Stavolta, invece, gran parte della copertina di questo trionfo, indubbiamente, spetta di diritto al tecnico di Certaldo, che si è finalmente consacrato a livello nazionale dopo essere stato vicino diverse volte a salire sul tetto d’Italia. Tant’è che lo chiamavano l’eterno secondo, ma lui ha smentito tutti, realizzando una vera e propria impresa.

Nessuno si aspettava che il Napoli potesse lottare per lo Scudetto, figuriamoci bruciare le altre rivali in classifica. Eppure è accaduto davvero. Come nei sogni più belli, quelli da cui non vorremmo svegliarci. Allo stesso tempo, però, Spalletti non intende tornare sui suoi passi: nessun ripensamento sulla decisione di dire addio e prendersi un anno sabbatico, come da lui stesso dichiarato domenica scorsa.

Mentre il patron Aurelio De Laurentiis prosegue la ricerca del nuovo allenatore, nell’ambiente aumenta sempre di più la consapevolezza che anche Kim – eletto miglior difensore della Serie A 2022/23 – potrebbe abbandonare la nave a breve.

Kim, niente convocazione in Nazionale: ecco perché

Il difensore sudcoreano è uno dei pezzi pregiati della rosa partenopea e, come noto, piace parecchio al Manchester United. Il destino del centrale appare segnato: i ‘Red Devils’, dal canto loro, sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro, valida per i primi quindici giorni di luglio.

Kim è particolarmente attratto dall’ipotesi di un trasferimento in Premier League, motivo per cui è assai probabile che la sua carriera continui in Inghilterra a partire dalla prossima stagione. Intanto, l’ex Fenerbahce non è stato convocato in Nazionale per le due amichevoli contro Perù ed El Salvador, che andranno in scena rispettivamente il 16 ed il 20 giugno.

Ma perché il difensore azzurro sarà out? Come si apprende dal ‘Corriere dello Sport’, Kim deve prendere parte all’addestramento militare obbligatorio nel suo paese, di conseguenza non potrà essere a disposizione del CT Jurgen Klinsmann. Situazione abbastanza surreale.