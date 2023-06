Napoli: colpo in difesa, lo porta Lobotka

Il Napoli inizia a guardare con attenzione alla prossima stagione e potrebbe piazzare un colpo importante grazie a Lobotka.

E’ tempo di guardare al futuro in casa Napoli. La stagione da sogno è già stata messa da parte e De Laurentiis è in moto per trovare il nuovo allenatore ed eventualmente il sostituto di Cristiano Giuntoli.

Ma non è assolutamente finita qui. Kim, infatti, sembra essere ormai in partenza e in difesa il colpo di calciomercato potrebbe arrivare grazie a Lobotka. Il centrocampista è pronto a dare un grande suggerimento al Napoli e a questo punto ci attendiamo il via libera in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: primo colpo pronto, arriva grazie a Lobotka

Il Napoli inizia a guardare alla prossima stagione e l’obiettivo principale è quello di non indebolire la rosa a disposizione del tecnico nonostante le diverse partenze in programma. Come detto in precedenza, tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra partenopea in questo momento c’è Kim, finito nel mirino di diverse squadre e a quanto sembra i partenopei sono pronti a sacrificarlo per poi reinvestire i soldi in entrata.

E, secondo quanto riferito dal giornalista Federico Marchetti, l’obiettivo principale del Napoli per la difesa in vista del prossimo calciomercato è Hancko. L’ex Fiorentina è connazionale di Lobotka e potrebbe essere proprio il centrocampista a consigliarlo alla società visto che i due giocano insieme con la Slovacchia. Naturalmente ci sono anche altri nomi nel mirino, ma stiamo parlando di un centrale giovane e per questo motivo è l’occasione giusta.

Il suo profilo può essere valutato dalla società anche in caso di una permanenza di Kim. Il centrale, infetti, ha voglia di fare un salto di qualità importante e per questo motivo non si può escludere un suo arrivo anche senza addii importanti. I ragionamenti sono in corso e vedremo alla fine quale sarà la scelta definitiva.

Mercato Napoli: Hancko nel mirino

Hancko è un obiettivo del Napoli in vista del calciomercato estivo. Stiamo parlando di un calcatore di assoluta prospettiva e che ha voglia di cimentarsi in un campionato molto più competitivo rispetto a quello attuale e soprattutto di dimostrare di poter competere anche in Serie A dopo una esperienza non fortunata con la Fiorentina.

Inoltre, stiamo parlando di un calciatore duttile e questo rappresenta una cosa ottima per un Napoli che potrebbe ragionare anche su un cambio modulo durante la partita. E per questo Hancko al Napoli è una opzione da tenere in considerazione in questo calciomercato.