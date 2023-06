Prossimo allenatore Napoli: due piste inedite dalla Ligue 1

Il Napoli è sempre alla ricerca del nuovo allenatore: il presidente De Laurentiis starebbe vagliando due ipotesi della Ligue 1

La stagione del Napoli si è ufficialmente chiusa domenica sera, con la consegna della Coppa dello scudetto nella mani di capitan Di Lorenzo e la festa del Maradona durata fino a note fonda. Un campionato da incorniciare per gli azzurri che hanno chiuso a quota 90 punti con ben 16 lunghezze di vantaggio sulla Lazio seconda.

Dati che evidenziano lo strapotere della squadra partenopea in un torneo dominato. Ora, però, c’è da difendere il tricolore nella prossima stagione, costruendo una squadra all’altezza della situazione.

Ed il primo tassello dovrà necessariamente essere quello del tecnico. Il punto interrogativo più grande in casa azzurra, considerato come Luciano Spalletti abbia detto addio pur magari con qualche ripensamento; l’asticella posta in alto dall’allenatore di Certaldo renderà il compito difficilissimo al suo successore.

Già, ma chi sarà il prossimo inquilino della panchina azzurra? Nelle ultime settimane tantissimi i nomi accostati alla squadra, a partire da Vincenzo Italiano, al momento il profilo in pole position; il tecnico della Fiorentina è molto apprezzato dal patron e sarebbe ideale per dare continuità al 4-3-3, il modulo della squadra.

Napoli, occhi in Ligue 1: il possimo tecnico può arrivare dalla Francia

De Laurentiis, proprio recentemente, ha ammesso come la lista di possibili tecnici comprende ben 20 nomi; il presidente sta quindi lavorando a fari spenti, senza dare alcuna indicazione e soprattutto sta battendo anche la pista straniera.

Luis Enrique è un suo pallino da tempo ma sembra abbia una preferenza per la Premier League, Sergio Conceiçao e Nagelsmann sono sotto contratto – rispettivamente – con Porto e Bayern Monaco e vincolati ai club da clausole rescissorie molto onerose.

De Laurentiis, però, starebbe guardando con attenzione anche la Ligue 1, con due profili individuati e molto graditi. È stato l’ex firma del Corriere dello Sport Rino Cesarano a svelarli in diretta nel corso di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21.

Nel mirino del patron è finito Galtier, fresco di rottura con il PSG. Il tecnico francese ha appena conquistato la Ligue 1 con i transalpini ed è un profilo internazionale di grande spessore, senza dimenticare come giochi con il 4-3-3, il modulo ritenuto imprescindibile in casa partenopea. Possibile che nelle prossime ore si faccia un tentativo per l’allenatore, molto stimato da ADL.

Il presidente azzurro, però, stima anche Paulo Fonseca; ex tecnico di Shakhtar Donetsk e Roma, attualmente al Lille, con cui ha un contratto per un’altra stagione. Il nome non è stato accostato al Napoli ma è un profilo valutato dal patron perché ha nel 4-3-3 come il suo dogma imprescindibile ma anche per la conoscenza del campionato italiano vista l’esperienza in giallorosso.