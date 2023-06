Napoli, Italiano ma non solo: doppio colpo dalla Fiorentina

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo ed in tal senso i movimenti ruotano attorno alla scelta dell’allenatore. Rotti gli indugi per Italiano della Fiorentina, con lui dalla Viola potrebbe arrivare anche un grande innesto che potrebbe accendere i sogni dei tifosi.

Dopo una stagione esaltante che ha consegnato in dote il terzo Scudetto della storia, il Napoli si vede costretto a ricostruire ed a ripartire. Luciano Spalletti, infatti, ha scelto, come è noto, di fermarsi per un anno per ricaricare le batterie, per così dire. Così Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare, a quanto pare, su Vincenzo Italiano, attualmente alla Fiorentina. Sono di altissimo profilo i risultati conseguiti quest’anno in viola ma con lui in azzurro potrebbe arrivare anche un altro giocatore. E sarebbe un profilo perfetto per i partenopei e per la piazza, viste le sue doti.

Mercato Napoli, il primo colpo con Italiano

Come è normale che sia dopo quanto fatto fin qui, la Fiorentina non si priverà mai a cuor leggero di Vincenzo Italiano. Da tempo, però, complici anche i buoni rapporti tra le parti, si vocifera della possibilità di inserire anche un giocatore in questa trattativa. Un modo, insomma, per fare tutti felici. A quanto pare, però, il profilo non sarà Milenkovic.

Il coinvolgimento di un giocatore in questa operazione renderebbe meno spigolosa la trattativa per i toscani, che avrebbero così la possibilità di avere garantiti introiti importanti. Il profilo che maggiormente piace al Napoli è quello di Nico Gonzalez. L’estero di piede mancino, infatti, ha classe da vendere ed anche delle doti realizzative di primo ordine. Per questo il Napoli, nel momento in cui andrà a cercare la quadra con la Fiorentina, lo inserirà nell’operazione. A riferire la notizia è il giornalista del quotidiano “Il Roma” Giovanni Scotto su Twitter.

Nico Gonzalez in azzurro

Sarebbe un profilo che ben si sposerebbe, per quelle che sono le sue caratteristiche, con la piazza e con il progetto azzurri. A destra, infatti, complice la possibile partenza di Lozano, c’è un vuoto da colmare, ed in più ha la classe e lo spunto giusto per accendere il Maradona. Quest’anno è stato frenato dai tanti infortuni, ma alla fine il suo bottino in viola è di tutto rispetto: 14 gol in 41 partite.