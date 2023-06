Accavallamento piccante per il Napoli: Caterina Balivo rovente

La festa scudetto del Napoli ha coinvolto tanti vip come Caterina Balivo, la conduttrice si mostra in splendida forma per i fan.

Sono tanti i personaggi famosi che hanno festeggiato nella città campana, accomunati da radici solidi e da un tifo importante. Caterina Balivo al “Maradona” è stata tra i vip più in vista a celebrare questo terzo scudetto in città.

Una festa indimenticabile per i tifosi del Napoli, tanto da trasformare la città in un grande evento a cielo aperto. Non si contano le persone che hanno festeggiato il titolo nei giorni scorsi, basti pensare già al seguito televisivo con ben due milioni di telespettatori a seguire le celebrazioni, nonostante cinque partite di Serie A in contemporanea.

Tanti i vip presenti a Napoli, fra questi anche Caterina Balivo, conduttrice di La7 che è tornata in città per festeggiare la sua squadra del cuore. Lo ha fatto da vera tifosa e con foto che danno brio e allegria ai suoi fan.

Balivo alla Sharon Stone, tifosi colpiti

La conduttrice di La7 ha vissuto da tifosa l’evento, andando con tanto di maglia e cori in tribuna per assistere alla grande festa-evento dello stadio “Maradona”. Una festa popolare che ha coinvolto tutti in città e ha richiamato quanti lavorano in altre città ma hanno sempre nel cuore Napoli e i napoletani. Caterina Balivo non manca mai di ricordare l’affetto verso il suo popolo, proprio nel backstage ha stupito tutti. La foto sui social è virale, il suo fisico è ancora molto apprezzato da tutto il popolo sul web.

Fisico da ragazzina e fascino immutato, Caterina Balivo fa il boom, like e commenti arrivano copiosamente sul suo profilo. Il pensiero lungo 33 anni, ovvero gli anni di attesa per lo scudetto, è stato dedicato dalla conduttrice a Diego Armando Maradona, e non poteva essere altrimenti. A ciò, si sono uniti i commenti anche di altri personaggi campani come Patrizia Pellegrino e altri ancora, accomunati da una fede calcistica che va al di là del semplice risultato.

Più di un milione di fan per lei, Caterina Balivo è stata già protagonista in città, facendo le pizze sul lungomare per celebrare lo scudetto e mantenendo la parola data. Momento dunque in grande relax, ci sarà poi tempo per concentrarsi sulle prossime sfide in televisione. È tornata dopo un periodo di pausa, a La7 ha trovato una sua dimensione nel preserale.