De Laurentiis sgambetta la Juve: “Non lo libera, è indispettito”

La stagione si è appena conclusa, ma in casa Napoli si pensa già oggi al futuro: il presidente De Laurentiis vuole sgambettare la Juve.

Il numero uno del club azzurro pianifica la prossima annata: la prima mossa potrebbe essere un “blocco”.

La stagione del Napoli si è chiusa nel miglior modo possibile: dopo la vittoria per 2-0 con la Sampdoria, infatti, è scattata la festa scudetto. Gli azzurri hanno spezzato un’attesa lunga più di 30 anni dominando sin dall’inizio un campionato privo di rivali reali: le pretendenti sono crollate quasi subito. Ora, però, è già arrivato il momento di pensare al futuro: il primo nodo da sciogliere riguarda sicuramente il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Spalletti è partita la ricerca per il suo successore, con i primi sondaggi che hanno portato a Luis Enrique, che però aspetta una chiamata dalla Premier League. Ad oggi il grande favorito è Vincenzo Italiano, che potrebbe portare con sé anche Milenkovic. Ma ci sono altri nodi da sciogliere.

Napoli, De Laurentiis “indispettito”: è stallo

È arrivato il momento delle riflessioni in casa Napoli. Oltre alla ricerca del nuovo allenatore, infatti, si dovrà ragionare sulla rosa: alcuni big hanno attirato l’interesse di alcuni top club e potrebbero dire addio. Ad oggi, Kim Min-Jae ed Osimhen sarebbero i più richiesti, in particolare in Premier League. De Laurentiis, in passato, ha dichiarato che non avrebbe difficoltà a trattenere i prezzi pregiati, ma ha lasciato intendere come la volontà di rimanere sia fondamentale. In caso contrario, dunque, certe offerte potrebbero diventare irrinunciabili.

C’è anche un altro punto interrogativo per il club campano. Come ormai ben noto, la Juve sarebbe molto interessata ad inserire Cristiano Giuntoli nel proprio organigramma. Il DS azzurro sarebbe molto attratto da questa possibilità e, fino a pochi giorni fa, sembrava una trattativa già chiusa. Secondo il giornalista Carlo Alvino, però, DeLa sarebbe pronto a bloccare tutto.

Il presidente del Napoli sarebbe particolarmente infastidito dal modus operandi del club bianconero che ha contattato il direttore sportivo nonostante sia legato agli azzurri da un contratto valido fino al 2024. Di conseguenza, De Laurentiis potrebbe porre un veto definitivo al passaggio di Giuntoli a Torino. A questo punto, l’ex Carpi rimarrebbe al Napoli per un altro anno per poi valutare il proprio futuro a stagione in corso.

Un ulteriore indizio che conferma questo scenario è l’ormai imminente promozione di Manna a direttore sportivo della Juve. La pista Giuntoli non è tramontata, ma è sicuramente molto più complicata rispetto a poche settimane fa.