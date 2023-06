Napoli, la verità sul nuovo stadio: De Laurentiis svela i primi dettagli

Il Napoli ha vinto lo Scudetto e in queste settimane si gode la festa dopo l’impresa degli azzurri, il presidente parla invece del nuovo stadio

I partenopei hanno conquistato a sorpresa lo Scudetto, grazie al grande lavoro fatto da Luciano Spalletti e i suoi ragazzi, ma è tempo di guardare avanti.

Il futuro del Napoli non è Luciano Spalletti, nonostante la grande vittoria dello Scudetto di quest’anno. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha comunicato alla dirigenza la volontà di fermarsi per una stagione, un anno sabbatico di riposo e famiglia, senza continuare la sua avventura. In conferenza stampa e nelle interviste gli hanno chiesto, più volte, se ci fosse spazio per un ripensamento ma è sempre stato categorico, rivelando come non si torna mai indietro sulle decisioni.

L’addio di Luciano Spalletti è arrivato a sorpresa e, ovviamente, ha messo un po’ in difficoltà anche la squadra partenopea che si è dovuta mettere subito alla ricerca di un nuovo allenatore. Nei giorni scorsi si è parlato di alcuni nomi come quello di Luis Enrique, Vincenzo Italiano e del sempreverde Antonio Conte. Lo spagnolo sembra essere promosso sposo del Paris Saint-Germain, che ha annunciato l’addio di Christophe Galtier, mentre il tecnico della Fiorentina è concentrato sulla finale di Conference League, che giocherà a Praga contro il West Ham. L’ex Inter e Juventus, invece, al momento non ha comunicato se tornerà in panchina già la prossima stagione.

Napoli, Aurelio De Laurentiis parla del nuovo stadio

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non si culla dopo la vittoria dello Scudetto e, come riporta calcioefinanza, comincia a parlare del futuro. Uno dei suoi progetti più grandi è il nuovo stadio, che il numero uno degli azzurri vuole senza pista d’atletica e con seggiolini comodi per i tifosi. ADL ha, infatti, raccontato come per lui lo stadio deve essere un centro di aggregazione per le famiglie.

Dopo la vittoria sulla Sampdoria, per 2-0, il Napoli ha potuto finalmente celebrare lo Scudetto, con una bellissima festa insieme ai tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona. A celebrare la serata è stato Stefano De Martino, come conduttore, con tanti personaggi tra comici e cantanti partenopei che hanno fatto il loro ingresso, facendo divertire la folla e la rosa del Napoli. Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri, ha alzato al cielo il trofeo, mandando tutti in visibilio.