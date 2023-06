Luis Alberto più Simeone: doppio colpo per rilanciarsi

Coppia d’assi per rilanciarsi: il “Mago” della Lazio, Luis Alberto, in coppia con Simeone: ecco tutti i dettagli

La Liga, come la nostra Serie A, è terminata lo scorso 4 giugno. Con il titolo nazionale già nella bacheca del Barcellona, l’ultima giornata ha emesso gli ultimi due verdetti ancora in sospeso: la qualificazione dell’Osasuna alla Conference League e la retrocessione del Valladolid, di proprietà di Ronaldo il Fenomeno, in Segunda Division facendo così compagnia all’Elche e all’Espanyol.

Sul filo di lana e grazie al pareggio per 1-1 contro il già retrocesso Elche il Cadice si è salvato. Scampato il pericolo della retrocessione, il club andaluso è pronto a gettarsi sul mercato per rinforzare la squadra. Ebbene, non è un mistero che Luis Alberto, il “Mago” della Lazio, sia il grande obiettivo del Cadice nella prossima sessione di calciomercato.

D’altronde, già lo scorso gennaio ci sono stati contatti tra il fantasista biancoceleste e il club andaluso, con la relativa operazione che non è andata in porto in quanto non è stato raggiunto l’accordo con la Lazio.

Luis Alberto più Giuliano Simeone: doppio colpo del Cadice per rilanciarsi

Trattativa che potrebbe essere finalizzata in estate anche perché Luis Alberto strizza l’occhio al club andaluso come dimostra la foto, postata sui suoi canali social, che lo immortala mentre, insieme alla fidanzata, guarda la finale di Europa League indossando la maglia del Cadice perché, come si legge nella didascalia che riporta la conversazione dei due prima del match a corredo del suddetto scatto, avrebbe sofferto e perciò non c’era migliore maglia di quella gialla del Cadice.

Comunque, l’assistman dell’undici guidato da Maurizio Sarri non è l’unico obiettivo del cub andaluso. Infatti, come riportato nei giorni scorsi da “Radio Marca Cadiz”, il Cadice ha messo nel mirino un attaccante che si è messo in luce in seconda divisione con i colori del Real Saragozza: Giuliano Simeone, fratello minore dell’attaccante azzurro, che, in prestito dall’Atletico Madrid, ha messo a segno 9 gol in 36 presenze.

Il terminale offensivo ideale per capitalizzare gli illuminanti assist del “Mago” biancoceleste. Tuttavia, proprio alla luce dell’ottima stagione disputata da Giuliano Simeone, il club rojiblanco non è intenzionato a disfarsi di un promettente calciatore come l’argentino.

Dunque, si prospetta un’estate di intenso lavoro per i responsabili delle strategie di mercato del Cadice visto che l’ambizioso club andaluso, che nella prossima stagione ha l’obiettivo minimo di una salvezza tranquilla, non si ferma alla sola operazione Luis Alberto che, da parte sua, ha già fatto capire a mezzo social le sue intenzioni per la prossima stagione.