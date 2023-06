Belen Rodriguez da brividi al Maradona: il coro allo stadio fa impazzire la showgirl

Belen Rodriguez tra le protagoniste della festa scudetto del Napoli al ‘Maradona’: momenti indimenticabili anche per lei

Era tra gli ospiti d’onore attesi al ‘Maradona’ di Fuorigrotta per la festa scudetto del Napoli. E pur rimanendo più ‘defilata’ rispetto al solito, ha ugualmente attirato l’attenzione. Non può essere altrimenti, del resto, quando si parla della splendida Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è una delle presenze più acclamate del nostro mondo dello spettacolo, brillante soubrette ma anche donna dal fascino sublime e accattivante che ormai ben conosciamo. E che la rende applauditissima in tv e anche sui social, con un seguito di oltre 10 milioni e mezzo di followers su Instagram.

La sua presenza era piuttosto ‘obbligata’, a Napoli, per diverse ragioni. Come sappiamo, è la compagna del conduttore Stefano De Martino, che ieri sera ha presentato l’evento successivo alla sfida degli azzurri contro la Sampdoria. Ma chi ha buona memoria ricorderà che Belen ha sempre manifestato una certa simpatia per i colori azzurri. E da buona argentina, non può non essere legata a un luogo, una squadra, un popolo, che hanno avuto sempre un rapporto molto stretto con Diego Armando Maradona, uno degli idoli della sua terra, a cui oggi è intitolato lo stadio in cui giocano i partenopei.

Belen Rodriguez, il pubblico del ‘Maradona’ la accoglie così: un coro tutto per lei, la showgirl reagisce così

La festa è andata come sappiamo, con il Napoli vittorioso sulla Samp per 2-0 a chiudere un campionato strepitoso, con la cerimonia di premiazione e il successivo show che hanno infiammato ancora una volta i tifosi in uno stadio gremito e traboccante di gioia fino a tarda notte. Belen ha seguito il tutto dagli spalti, dove i tifosi le hanno dedicato un coro.

Il tutto viene documentato da un post pubblicato dalla stessa Belen su Instagram. Poco prima dell’inizio della partita, nella parte inferiore dello stadio, la showgirl attraversa il fossato che separa le curve dal campo e il suo passaggio viene ovviamente notato dai tifosi sopra di lei. Immediatamente, la 38enne viene salutata al grido di “Argentina, Argentina!” e la sua reazione è sorridente e carica di gioia, con altrettanto saluto ai supporters del Napoli. Chissà che non la si veda più spesso a Fuorigrotta in futuro, e che la sua presenza non possa portare ancora meglio ai neo campioni d’Italia…