Justine Mattera in bikini per strada, la guardano tutti

Non smette di far vedere che fisico mozzafiato abbia, la splendida showgirl ed attrice, Justine Mattera: qui è scoperta.

Quanto fascino e quanta bellezza in un solo nome. Lei è la splendida showgirl ed attrice che, pensate, arrivò in Italia nel 1994 solo per motivi di studio e che poi non l’ha più lasciata, per esser diventata famosa grazie alla tv. Parliamo della stupenda bionda dagli occhi azzurri, Justine Mattera, una vera bomba di sensualità.

Statunitense, ha però l’Italia nel cognome e quindi nel passato. Forse, era il Paese che aveva già anche nel destino visto che è quello che l’ha resa poi famosa. Bellissima e con un fisico davvero pazzesco, la splendida newyorkese non poté fare a meno di diventare uno dei sex symbol della nostra televisione, dove esordiva nel lontano 1996.

Justine Mattera hot: quasi nuda per strada

E di italiano ormai ha tutto, lei che è sposata con un imprenditore, Fabrizio Cassata, da cui ha avuto anche due figli: Vivienne Rose e Vincent. Prima dell’imprenditore però, la bellissima showgirl aveva già avuto un marito italiano, il famoso conduttore purtroppo scomparso nel 2017, Paolo Limiti. I due però, erano ormai separati dal 2002. Proprio lui intanto, conduceva quando Justine iniziava a farsi conoscere con Ci vediamo in TV.

Ovviamente, tutti la volevano nelle loro emittenti e la splendida nativa di New York, ha partecipato a programmi come, Come Thelma & Louise, La fattoria, Bellissima – Cabaret anticrisi, Oltre il limite ed ancora tanti format. Ha anche recitato, la stupenda americana dal fisico incredibile, finendo in serie tv come Provaci ancora Prof! e I bastardi di Pizzofalcone, nonché in pellicole da grande schermo come per esempio, Se lo fai sono guai ed Alta infedeltà. Ma non è tutto, perché Justine, è bene ricordarlo, è anche cantante ed attrice di teatro.

A proposito, tra le mille cose ha anche scritto un libro: Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni? Sicuramente ce n’è una social dove lei, davvero meravigliosa, ha tanto successo. Centinaia di migliaia di ‘Mi piace’ ogni volta inondano le sue foto ed anche oggi abbiamo capito il perché. Oggi, la stupenda ragazza che negli anni Novanta si trasferì a Firenze, posa solo in bikini.

Il fisico pazzesco di Justine Elizabeth è tutto scoperto, nessun vestito a coprire ed i fan non credono ai loro occhi. La strada è caldissima con quelle curve da spavento. Lei è sempre bellissima, il suo lato A da urlo si fa notare, così come le gambe perfette. Non si può non impazzire per Justine Mattera, davvero.