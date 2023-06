Napoli gelato, salta la prima opzione per la panchina

Doccia gelata per il Napoli che vede saltare la prima opzione per la panchina: l’allenatore non lascerà il suo attuale club.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Luciano Spalletti e la società partenopea sta sondando diversi profili che possano permettergli di continuare a vincere in Italia.

Negli ultimi giorni sono davvero tanti i nomi che si sono fatti per la panchina azzurra e lo stesso De Laurentiis ha confermato che allenare il Napoli fa gola a tutti. Il patron romano ha rivelato di aver ricevuto ben 20 candidature da tutta Europa e che sta valutando attentamente chi possa essere il degno sostituto di Spalletti.

La società partenopea sta guardando tanto in Italia quanto in Europa ed uno dei profili che più piacciono è quello di Thiago Motta che ha fatto molto bene sulla panchina del Bologna. L’ex giocatore, tra le tante, di Inter e Paris Saint-Germain ha collezionato ben 54 punti alla guida della squadra felsinea che ha disputato un campionato importante ed accarezzato la possibilità di giocare l’Europa.

Il Napoli sarebbe entusiasta di poter affidare la propria panchina a Thiago Motta, ma così non sarà. Nelle ultime ore, infatti, è da registrare una vera e propria doccia fredda per gli azzurri in questo senso e la notizia non può far contento De Laurentiis, con il tecnico italo-brasiliano che resterà al Bologna per un’altra stagione.

Napoli gelato: Thiago Motta resta al Bologna

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna ha deciso di confermare Thiago Motta alla guida del club anche per la prossima stagione. La Rosea scrive che nella giornata di lunedì c’è stato il summit decisivo tra le parti e dove è stata confermata la volontà da parte di entrambe di continuare insieme a far crescere il club felsineo dopo un anno dove sono state messe delle basi importanti per il futuro.

Una vera e propria doccia gelata per il Napoli che considerava Thiago Motta una delle prime scelte per la propria panchina, anche per il suo ingaggio che non sarebbe costato molto a differenza di altri allenatori.

Negli ultimi giorni, inoltre, sembrava che il tecnico italo-brasiliano fosse quasi destinato a lasciare il Bologna dopo la splendida stagione appena conclusasi ed invece nella giornata di ieri sono cambiate improvvisamente le carte in tavola. Una beffa per il Napoli che ora dovrà valutare altri profili per la propria panchina e dovrà fare presto considerato che poi bisognerà mettere le basi per la nuova stagione dove gli azzurri vogliono essere ancora i protagonisti.

Oltre al Napoli, Thiago Motta piaceva anche a Juventus per il post Allegri e al Paris Saint Germain come post Galtier, ma anche questi due club saranno ora costretti a virare su altri obiettivi. Salvo clamorosi ribaltoni, Thiago Motta resterà l’allenatore del Bologna per un’altra stagione per la felicità di tutti i tifosi rossoblu.