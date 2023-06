La festa scudetto diventa piccante: Jolanda lascia di sasso

Il nuovo post pubblicato sul profilo ufficiale social da parte di Jolanda De Rienzo lascia tutti completamente senza parole. Ed il motivo è fin troppo evidente: guardare per credere.

Ovviamente non poteva mancare alla grande festa del Napoli di Luciano Spalletti domenica sera. I partenopei (nonostante abbiano vinto lo scudetto aritmeticamente il 4 maggio) hanno alzato il trofeo a distanza di un mese. Una emozione grandissima per tutti coloro che erano presenti. Tra gli ospiti illustri non poteva mancare una delle giornalista partenopee molto apprezzate non solamente in Campania, ma in tutto il resto del nostro Paese.

Da come avete ben potuto capire ci stiamo riferendo a Jolanda De Rienzo. La nativa di Napoli, appunto, era presente allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘. Ovviamente tutta vestita d’azzurro, per l’occorrenza, per festeggiare i suoi beniamini che hanno riportato lo scudetto in città dopo 33 anni dall’ultima volta. Anche se, a dire il vero, quello che ha catturato maggiormente la nostra attenzione è stato il suo ultimo post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram.

Jolanda De Rienzo, la maglia si accorcia sempre di più

Direttamente dal terreno di gioco del ‘Maradona’ ecco che arriva il nuovo capolavoro che porta la sua firma. Inutile ribadire che il suo post stia raccogliendo un grandissimo successo per quanto riguarda il numero di “like” e commenti di approvazione dei suoi follower. Gli stessi che sono rimasti, ancora una volta, completamente senza fiato dopo aver visto una nuova meraviglia del genere. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione.

Addome in bella vista, distesa sul terreno di gioco, filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni e si va a conquistare l’impianto sportivo partenopeo. Occhi chiusi, sorriso beffardo e va a conquistare il cuore di tutti i suoi fan. Ovviamente i commenti non possono che essere tutti positivi. Si parte da un banalissimo: “Sei meravigliosa” fino ad arrivare ad un “Ecco a voi la Regina di Napoli“. Complimenti che, a dire il vero, arrivano anche da tifosi di altre squadre.

La sua presenza non poteva assolutamente passare inosservata allo stadio. Tanto è vero che moltissimi tifosi l’hanno riconosciuta, sperando di potersi scattare qualche selfie o avere un autografo da parte della giornalista. Con la fine della stagione sportiva Jolanda è pronta a ritornare più carica che mai per le notizie di calciomercato che riguardano il “suo” Napoli. Ovviamente aggiornando il suo Instagram con nuove ed emozionanti scatti.