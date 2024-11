Cessione Osimhen, arriva la svolta: maxi scambio con lo United

Cessione Osimhen, arriva una svolta non di poco conto. La soluzione è rappresentata dal maxi scambio con il Manchester United, dal momento che si tratta di una soluzione capace di accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La situazione relativa al futuro del bomber nigeriano resta un tema in sospeso ormai da quasi un anno. Ha condizionato fortemente anche la sessione estiva ed in tal senso è stato enorme lo sforzo fatto dal club di Aurelio De Laurentiis per accontentare le richieste e le esigenze di Antonio Conte. In tal senso, il prestito al Galatasaray è stata una manna dal cielo.

Si è riuscito, infatti, con il rinnovo contrattuale e con il prestito in Turchia, a rinviare, per così dire, il problema di almeno un anno. Ma non è da escludere che qualcosa possa cambiare già prima. Adesso, infatti, arriva una svolta significativa grazie ad un maxi scambio con il Manchester United che può far felici tutte le parti in causa, come si suol dire.

Cessione Osimhen, adesso sta per cambiare tutto: le ultime

Anche in Turchia Victor Osimhen sta dimostrando il suo enorme valore, segnando a raffica e facendo vedere che non è cambiata minimamente la sua mentalità in campo. Il suo sogno, però, è da sempre la Premier League ed ora il Manchester United è pronto ad esaudire questo suo grande sogno.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ai microfoni di AreaNapoli.it, il Manchester United è pronto a suonare la carica per Victor Osimhen al punto che sarebbe pronto a mettere sul tavolo della trattativa il cartellino di Joshua Zirkzee, che in Premier League sta faticando tantissimo e che, invece, in Italia ha fatto enormi cose.

Mercato Napoli, maxi scambio con il Manchester United

A quanto pare, infatti, Amorim avrebbe capito che è impossibile per i Red Devils arrivare a Victor Gyokeres per i costi di questa operazione e per questo sarebbe pronto a virare con decisione sul nigeriano.

Si tratta di una soluzione, se confermata, che non potrà non essere presa in considerazione dalla dirigenza del Napoli. Classe 2001, allo United sta soffrendo tantissimo ed ha segnato solo un gol, ma in Serie A ha dimostrato tutto il suo valore.