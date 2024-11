Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Udinese: bruciata l’Inter

Mercato Napoli, gli azzurri a sorpresa sono al lavoro per un colpo che arriva direttamente dall’Udinese. Si tratta di una realtà da sempre amica agli azzurri e per il calciatore in questione il ds Giovanni Manna è pronto a beffare ed a bruciare l’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Gli azzurri stanno vivendo una fase esaltante dopo le delusioni senza apparente fine della passata stagione. Con l’arrivo di Antonio Conte in panchina tutto è cambiato e si respira un’aria totalmente nuova a Castel Volturno. Anche in sede di calciomercato, come certificato dai profili che sono arrivati insieme proprio all’ex Chelsea e Juventus, tra le altre.

Da questo punto di vista, è importante però capire che la rosa non è ancora completa per quelle che sono le valutazioni del tecnico, visto che servono rinforzi in difesa ed anche in avanti. Soprattutto nel caso in cui dovessero esserci delle cessioni. In tal senso, il Napoli in sede di mercato si trova ancora una volta a guardare in casa Udinese per un nuovo rinforzo.

Mercato Napoli, si torna a guardare in casa Udinese

Molto spesso le big di Serie A si trovano ad incrociare le spade in sede di calciomercato in maniera del tutto normale e fisiologica. In tal senso, stavolta il duello vede il Napoli fronteggiare l’Inter, per un calciatore che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Udinese e che rappresenterebbe un profilo molto interessante da ingaggiare.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli ha messo gli occhi, per il rinforzo da regalare ad Antonio Conte per rinforzare la linea difensivo, su Jaka Bijol, un calciatore che ha già dimostrato il suo valore in Friuli e che ha già una grande esperienza anche in ambito internazionale.

Napoli, il difensore arriva dall’Udinese: le ultime sull’affare

Si tratta di un giocatore che nonostante sia solo un classe 1999 ha già una grande esperienza internazionale. Oltre ad essere un perno dell’Udinese da tempo, lo è anche per la Nazionale slovena.

I friulani lo valutano 15 milioni di euro ed il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Bijol, con l’ipotesi del prestito di Kiwior che resta sullo sfondo. Una beffa per l’Inter, che da tempo segue il calciatore ma che non ha le risorse per assicurarselo.