Napoli, allarme Lobotka dalla Nazionale: Conte in apprensione

In casa Napoli c’è apprensione per Stanislav Lobotka e l’allarme arriva direttamente dalla Nazionale slovacca con la quale si trova a lavorare in questi giorni. Conte non può non essere in apprensione ed ora andiamo ad analizzare come stanno realmente le cose e che cosa sapere a riguardo.

Contro l’Inter, per circa una mezz’ora, lo slovacco è tornato in campo, dimostrando di aver già raggiunto un buon livello di forma ma di non essere ancora al top in senso assoluto. Si vede, infatti, che ha bisogno di tempo, dal momento che rientrare da un infortunio di natura muscolare non è mai propriamente una passeggiata.

Adesso è tornato nell’elenco dei convocati della Nazionale slovacca dopo che proprio nell’ultima sosta si era visto costretto a fermarsi. In tal senso, però, adesso torna apprensione in casa Napoli proprio a proposito di Stanislav Lobotka. Andiamo a vedere le ultime sulle preoccupazioni che riguardano Antonio Conte.

Dalla Nazionale slovacca allarme per il Napoli: ecco perché

Siamo al cospetto di un calciatore a dir poco importante nell’economia di gioco del Napoli. Anche se Billy Gilmour ha dato delle risposte comunque notevoli, si ha la netta sensazione che al momento lo slovacco sia su ben altri standard di rendimento. Adesso, mentre è impegnato con la Slovacchia di Ciccio Calzona, torna apprensione in casa Napoli.

Come raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, c’è preoccupazione dal momento che si temono delle ricadute che potrebbero essere dei guai più seri del primo stop. Stasera affronterà con la sua Nazionale la Svezia e la speranza del Napoli è che non ci saranno conseguenze dal punto di vista fisico per Stanislav Lobotka.

Lobotka, ansia per Antonio Conte: preoccupano i suoi muscoli

Ovviamente, al netto di una preoccupazione inevitabile che serpeggia nell’ambiente Napoli, si deve partire da un presupposto. Stanislav Lobotka ha seguito quello che è l’iter necessario per un pieno recupero. Lo stress, però, in questi casi è enorme e si deve sperare che non ci siano delle conseguenze.

Superato questo trittico di gare di fuoco contro Milan, Atalanta ed Inter, il Napoli ha bisogno di rimettere la quinta e per farlo serve avere il faro illuminante in mezzo al campo. Conte non vede l’ora di lasciarsi alle spalle quest’ultima (per questo anno) sosta per le Nazionali.