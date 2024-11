Colpo Dragusin in Serie A: intreccio di mercato per il Napoli

Radu Dragusin, che al Tottenham continua a trovare pochissimo spazio, è pronto a far rientro in Serie A. Si viene a creare, in tal senso, un interessante intreccio per il Napoli, che a sua volta è a caccia di un centrale di difesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il Napoli a lungo ha inseguito il difensore rumeno, sin dai tempi del Genoa. In un testa a testa serrato lo scorso inverno, alla fine a spuntarla fu il Tottenham. A Londra, però, il roccioso difensore centrale, che ha avuto una crescita esponenziale negli anni, le cose non sono andate per niente bene, dal momento che ha trovato praticamente sempre pochissimo spazio.

Si aspettava sicuramente di più da questo trasferimento in Premier League, ma le cose non sono andate come da aspettative. Adesso per Dragusin però può arrivare una nuova svolta. Sta per tornare in Serie A e si viene a creare un interessante intreccio di calciomercato per il Napoli. Andiamo a vedere per quale motivo e di che si tratta.

Il centrale rumeno è pronto a tornare in Serie A

Si tratta di un calciatore che sia in Italia con la maglia del Genoa che con la Nazionale rumena ha dimostrato tutto il suo valore. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano, dal momento che chiamano in causa da vicino anche il Napoli per un interessante intreccio di mercato.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, la Juventus, più del Napoli, è pronta a fiondarsi su Radu Dragusin per provare a strapparlo al Tottenham con la formula del prestito. Si tratta di una svolta non di poco conto e che chiama in causa anche il Napoli. Ed ora andremo a vedere per quale motivo.

Dragusin di nuovo in Serie A: intreccio di mercato per il Napoli

La Juventus, infatti, oltre a Dragusin segue anche altri obiettivi del Napoli, come Kiwior ed Ismajli. In tal senso, se per il rumeno si dovesse trovare la quadra potrebbe essere un via libera per altri obiettivi degli azzurri.

Si attendono sviluppi, dal momento che il calciomercato di gennaio è praticamente alle porte e bisogna farsi trovare pronti. D’altronde, però, Conte è stato chiaro col club che serve un difensore centrale.