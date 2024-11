Napoli, suggestione Pogba: c’è lo zampino di Conte

In casa Napoli emerge quella che potrebbe essere considerata come una suggestione e che risponde al nome di Paul Pogba. Si tratta di un qualcosa che, ovviamente, come è normale che sia vista la situazione, spacca in due l’opinione pubblica. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli ultimi anni sono stati davvero infernali per Paul Pogba. Si aspettava senza ombra di più da questo suo ritorno alla Juventus, ma le cose sono andate come peggio non potevano. Prima una sfilza di infortuni hanno ridotto tantissimo le sue presenze, prima poi di un autentico temporale che si è abbattuto su di lui.

Stiamo parlando, ovviamente, della squalifica per doping, scontata la quale è di poche ore fa la notizia della rescissione contrattuale proprio con la Juve. Le strade, dunque, si sono separate in maniera definitiva stavolta. Insomma, è andato tutto storto. Adesso, però, emerge una suggestione che riguarda proprio il Napoli e che rappresenta una svolta.

Napoli, suggestione che riguarda l’ex Juventus? Come stanno le cose

Siamo al cospetto di un calciatore che, nel suo momento migliore, è stato tra i migliori in senso assoluto. E che sta pagando in maniera impressionante un caso internazionale proprio a causa dei tanti infortuni che lo hanno condizionato sin dai tempi di Manchester prima di arrivare a questa pagina nera del doping nella sua carriera.

Adesso, con Antonio Conte in panchina, non si può non pensare alla suggestione di vedere Paul Pogba con la maglia del Napoli. Sarebbe, chiaramente, una scommessa, con il tecnico azzurro che, però, ha spesso dato una seconda vita sportiva ai calciatori che ha avuto a disposizione. I due hanno lavorato insieme proprio a Torino, con il francese mai così decisivo.

Pogba in azzurro, ci potrebbe essere lo zampino di Conte

Allo stato attuale delle cose non ci sono notizie concrete che vanno in questa direzione, ma tutti hanno nella mente i risultati del binomio composto da Pogba e da Antonio Conte. Che, se lo dovesse ritenere utile al suo progetto, potrebbe esporsi in prima persona.

Sarebbe, ovviamente, una scommessa per il Napoli. Ora che ha rescisso con la Juventus e può essere preso a parametro zero e con un ingaggio nettamente ridimensionato, in caso di buon esito potrebbe essere un autentico affare.