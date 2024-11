Napoli: Lukaku lascia il ritiro del Belgio, cosa è successo

Notizia davvero sorprendente per quanto riguarda i partenopei. Romelu ha deciso di ritornare subito in città. Cosa è accaduto

Il ritorno a Napoli di Romelu Lukaku è stato accolto come un fulmine a ciel sereno in casa partenopea e non è mancata un po’ di timore tra i tifosi per eventuali problemi fisici. Il calciatore belga in queste ultime ha lasciato il ritiro del Belgio per rientrare in Italia. Una scelta per molti a sorpresa visto che c’è ancora una partita da giocare e la squadra di Tedesco ha voglia di chiudere nel migliore dei modi la Nations League.

Una partita che si giocherà senza Lukaku. L’attaccante belga è ufficialmente rientrato a Napoli e questa rappresenta in parte una buona notizia per Antonio Conte. In molti si chiedono il perché della decisione del belga e i dettagli sono stati svelati direttamente dai media locali. E possiamo dire che non ci sono pessimi aggiornamenti per il tecnico dei partenopei.

Napoli: ritorna Lukaku, il motivo

Il rientro di Lukaku è stato accolto con molta ansia dai tifosi partenopei. In molti hanno pensato subito ad un guaio fisico. Problema che rischiava di complicare ancora di più il rientro in condizione dell’attaccante e, di conseguenza, c’era un po’ di preoccupazione. Ma alla fine tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Come riferito da calcionapoli.it, la decisione di rientrare a Napoli subito dopo la partita contro l’Italia era già stata presa da Lukaku in accordo con il proprio commissario tecnico. L’attaccante aveva dato la propria disponibilità solamente per il match di giovedì mentre con Israele la sua assenza era scontata. Il suo obiettivo in questo momento è quello di non stressare troppo il fisico ed entrare in condizione nel minor tempo possibile. Sicuramente questi giorni di riposo serviranno per provare a smaltire le fatiche e mettersi subito a disposizione di Conte alla ripresa degli allenamenti.

Una buona notizia per Conte meno per Tedesco che perde uno dei punti di riferimento della propria nazionale in una partita che comunque conta davvero molto ai livelli di classifica visto che c’è la consapevolezza di chiudere il girone al terzo posto. Non ci resta a questo punto che aspettare per capire se la scelta fatta da Lukaku consentirà al Napoli di avere un calciatore di assoluto livello oppure i problemi resteranno.