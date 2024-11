Napoli, nuovo ruolo per Ngonge: la mossa di Conte

Continua il lavoro a Castel Volturno del Napoli targato Antonio Conte: ecco la nuova strategia in vista del futuro per Ngonge, la nuova mossa

L’attaccante belga ha conquistato anche la Nazionale del Ct Domenico Tedesco dopo la doppietta siglata contro il Palermo in Coppa Italia. Ora Ngonge continua a lavorare duramente a Castel Volturno per ritagliarsi lo spazio sotto la gestione di Antonio Conte, che l’ha sempre valorizzato al suo arrivo alla guida del Napoli. Spunta la nuova mossa a sorpresa per il futuro.

Una nuova mossa strategica per trovare così maggiore continuità per il prosieguo della stagione. Il Napoli continua a puntare in alto per consolidare la prima posizione: spunta la nuova posizione in campo di Ngonge. Conte ha trovato così la quadratura durante la settimana di sosta Nazionale: ha sorpreso tutti anche durante l’amichevole settimanale contro la Puteolana. Finalmente tutta la verità per conoscere il suo ruolo in vista del futuro: l’allenatore del Napoli ha pensato ad una nuova mossa.

Napoli, in gran spolvero Ngonge: spunta la nuova idea tattica

Una voglia immensa di essere sempre più protagonista in maglia azzurra: il Napoli cercherà di ruotare tutti i calciatori della rosa a disposizione di Antonio Conte. Arriverà subito la nuova opportunità per Ngonge: ecco la verità sull’attaccante belga.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ngonge sta scalando gerarchie di settimana in settimana. Nel test match di giovedì scorso contro la Puteolana l’attaccante azzurro si è messo in luce con giocate e gol da applausi.

Ora per Conte è diventato la prima alternativa di Politano, ma potrebbe essere schierato anche al centro dell’attacco in vista delle prossime uscite stagionali. Per lui ci sarà lo spazio anche da titolare in Coppa Italia contro la Lazio: una nuova mossa in campo dopo l’intuizione del presidente De Laurentiis.

L’allenatore azzurro continuerà a puntare sul tridente formato da Kvara-Politano-Lukaku, ma nelle prossime settimane ci sarà maggiore spazio per il belga. Ngonge non vede l’ora di dimostrare tutto il suo valore: contro il Lecce Conte l’ha mandato in campo dal primo minuto. Il tecnico del Napoli dovrà prendere così le miglior decisioni possibili in ottica futura per essere protagonista in Serie A e per continuare il percorso in Coppa Italia.

L’attaccante belga potrebbe fungere anche come attaccante a partita in corso per mettere le sue caratteristiche al servizio della squadra come terminale offensivo. Il Napoli vuole puntare di nuovo in alto per sognare in grande.