Napoli, nuova grana Juan Jesus: la decisione di Conte

Il Napoli dovrà prendere una nuova decisione su Juan Jesus: spunta tutta la verità in ottica futura, è arrivato anche l’ok di Antonio Conte

Il centrale brasiliano Juan Jesus è alle prese con il suo immediato futuro. Spunta la nuova mossa a sorpresa di Conte che ha già dato l’ok per la sua cessione: ecco quale sarà la sua prossima squadra.

Saranno così settimane intense per conoscere la prossima destinazione di Juan Jesus. Il difensore brasiliano del Napoli è pronto a cambiare subito aria per sposare un nuovo progetto interessante in ottica futura: arriverà subito l’addio con il club partenopeo. Da diverse stagioni in maglia azzurra, il centrale del Napoli è pronto a fare le valigie per vestire la maglia di una squadra prestigiosa: spunta tutta la verità.

Napoli, la mossa di Conte: arriva la decisione su Juan Jesus

Un nuovo modo decisivo per cercare di essere protagonista altrove: spuntano già i nomi dei sostituti, un intreccio di calciomercato davvero interessanti per il futuro del Napoli.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il club brasiliano Internacional de Porto Alegre ha chiesto informazioni per Juan Jesus, che non rientra nei piani del Napoli. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma ci sarà sicuramente l’addio nei prossimi mesi. Dopo la prestazione da dimenticare all’esordio contro l’Hellas Verona, il centrale brasiliano ha trovato soltanto spazio in Coppa Italia contro il Palermo.

Il presidente De Laurentiis cercherà così di arrivare alla cessione definitiva del difensore azzurro: la sua storia d’amore con il Napoli è ormai arrivata ai titoli di coda. Un momento decisivo per scegliere così la sua prossima squadra: la società partenopea è al lavoro per pensare subito all’addio anticipato del centrale brasiliano. Nuova grana per Juan Jesus che dovrà lasciare così il Napoli nei prossimi mesi: arrivato da svincolato, si è fatto subito amare dai tifosi partenopei ma è tutto pronto per la cessione.

Urgono così nuovi rinforzi in difesa per il Napoli: anche Rafa Marin è pronto a fare il suo ritorno al Real Madrid e potrebbe liberare ulteriore spazio nella difesa partenopea. Nel mirino degli azzurri ci sarebbero così altri due difensori come Bijol e Kiwior pronti subito a vestire la maglia del Napoli: ecco la mossa a sorpresa di Conte che vuole continuare a sognare in grande per la seconda parte di stagione.