Calciomercato, Chiesa torna a casa: l’annuncio dalla Spagna

Federico Chiesa continua a voler tornare in Serie A dopo la scelta di volare in Premier League: spunta la destinazione a sorpresa

L’esterno offensivo del Liverpool è voglioso di ritrovare l’entusiasmo ormai andato perso. Chiesa starebbe pensando al suo rientro a ‘casa’: spunta la destinazione a sorpresa in vista della sessione invernale di calciomercato.

Un momento decisivo per voltare definitivamente pagina. Chiesa non vede l’ora di tornare protagonista in Italia dopo le critiche ricevute dal suo manager Arne Slot. La sua condizione fisica non è ottimale visto che non ha svolto nemmeno il ritiro con la squadra bianconera: ora spunta il nuovo intreccio decisivo in Serie A. L’esterno offensivo italiano potrebbe rappresentare una preziosa occasione di calciomercato: ora è voglioso di tornare nel campionato italiano per essere protagonista come un tempo.

Calciomercato, spunta la destinazione a sorpresa in Serie A: la decisione su Chiesa

L’altro obiettivo di Chiesa è quello di tornare ad essere un giocatore importante anche per la Nazionale del ct Spalletti: spunta il nuovo retroscena decisivo in Italia per continuare ad essere competitivo a livello internazionale.

L’ex giocatore della Juventus ha deciso di voltare pagina volando immediatamente al Liverpool: la scelta si è rivelata sbagliata del tutto visto che l’esterno italiano ha giocato soltanto tre partite nei primi tre mesi stagionali. Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, sulle tracce di Chiesa ci sarebbe anche la Fiorentina: un legame affettivo unico con il club viola dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile toscano.

Saranno settimane intense per arrivare alla firma immediata: Chiesa è pronto a tornare protagonista in Serie A per la gioia dei tifosi italiani che lo vogliono vedere nuovamente nel campionato nostrano. Il Napoli l’ha seguito a lungo nella passata sessione di calciomercato: un nuovo intreccio decisivo per rivedere l’ex bianconero in Italia.

Tutto può cambiare improvvisamente a gennaio con il suo ritorno in massima serie italiana: Chiesa non vede l’ora di recuperare la forma migliore in vista della seconda parte di stagione. Conte ha invocato il suo acquisto a gennaio, ma alla fine il presidente De Laurentiis ha cambiato obiettivo di mercato puntando tutto sul brasiliano David Neres.

Spunta un nuovo intreccio speciale con Federcio Chiesa pronto a rivederlo nuovamente in maglia viola dopo diversi mesi trascorsi in Premier League: è arrivato già il tempo di svoltare a gennaio.