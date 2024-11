Napoli, tegola in Nazionale: salta la prossima sfida

Un nuovo infortunio in Nazionale: scatta così subito l’allarme in vista della prossima sfida di campionato, ecco l’annuncio decisivo. I tempi di recupero

La sosta Nazionale può essere sempre deleteria per i club italiani a causa dei numerosi infortuni. Spunta il nuovo intreccio in Serie A: può saltare la prossima sfida del Napoli, ecco i tempi di recupero.

Un momento decisivo per ritrovare così la forma migliore degli azzurri. Conte continua a lavorare duramente nella sosta Nazionale con chi è rimasto: qualche giorno di riposo per poi tornare a battagliare a partire da martedì. La pausa Nazionale può essere davvero difficile da affrontare per i top club italiani che possono perdere diversi calciatori per infortunio: non è la prima volta (e nemmeno l’ultima) che succederà. Spunta il comunicato ufficiale della Figc:

Napoli, spunta il comunicato ufficiale della Figc: verso il forfait

Il giovane talento italiano può saltare così la prossima gara di Serie A: i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere l’entità del suo infortunio. Un momento decisivo per conoscere così la sua disponibilità per la sfida del Maradona: ecco il comunicato ufficiale della Figc.

Come svelato dal comunicato ufficiale della FIGC, Tommaso Baldanzi ha fatto subito il suo ritorno alla Roma: il Nazionale Under 21 non ha preso parte alla sfida contro la Francia a causa di un risentimento muscolare. Ora il neo-allenatore giallorosso, Claudio Ranieri, dovrà monitorare attentamente le sue condizioni in vista della prossima sfida contro il Napoli in programma domenica 24 novembre.

L’obiettivo di Conte è quello di avere tutti i giocatori a disposizione in ottica futura. Spunta il nuovo retroscena per le condizioni non troppo ottimali di Baldanzi che si è infortunato durante il suo periodo con la Nazionale Under 21 del Ct Nunziata. Buone notizie così per l’allenatore del Napoli che è intento a preparare la prossima sfida di Serie A: una sfida nella sfida contro Claudio Ranieri da poche ore sulla panchina degli azzurri.

Lo stesso Conte è pronto subito alla prossima sfida di campionato contro la Roma per allungare in classifica dopo il pari di San Siro: un momento decisivo per conoscere così le prossime mosse di formazione contro i giallorossi. Anche Lukaku è tornato in anticipo a Napoli: non prenderà parte alla seconda gara di Nations League del Belgio dopo la prestazione incolore contro Buongiorno.