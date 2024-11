Lukaku delude, Conte ha già scelto il sostituto: arriva dalla Francia

Nonostante sia uno dei pupilli di Antonio Conte, Romelu Lukaku in quel di Napoli sta decisamente deludendo le aspettative.

Il salentino potrebbe infatti addirittura pensare di sostituire il belga, come confermano anche le ultime notizie trapelate da Castelvolturno. Stando a queste, infatti, se le statistiche dell’attaccante non dovessero cambiare (migliorando) da qui a gennaio, Aurelio De Laurentiis, su ausilio del direttore sportivo Giovanni Manna, potrebbe pensare di andare in Francia per regalare ad Antonio Conte la punta del futuro del Napoli.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che oramai dalle parti di Castelvolturno siano già pianificando tutto in vista del prossimo calciomercato invernale.

Lukaku delude: Conte pensa a sostituirlo

Il rendimento di Romelu Lukaku non sta decisamente rispettando le aspettative, come confermano alla fine i dati fino a qui registrati in campionato. Con un impegno in meno rispetto ai rivali, il belga la classifica dei marcatori di Serie A la dovrebbe stracciare, non permettendo agli altri neanche di concorrere, ma ad oggi è l’attaccante del Napoli che si ritrova a rincorrere, e non viceversa.

A lungo andare i gol della prima punta peseranno, soprattutto in ottica scudetto, motivo per il quale Antonio Conte starebbe seriamente valutando di sostituire il suo uomo, Romelu Lukaku, con un giocatore che gli possa garantire efficacia ma soprattutto precisione sotto porta. Ovviamente da qui a parlare di affare sicuro ce ne vuole, anche perché ci sarebbero diversi fattori da prendere seriamente in considerazione, ma l’impressione è che dalle parti di Castelvolturno si starebbe preparando tutto nei minimi dettagli in vista di gennaio.

Ma in tutto questo, chi è il prescelto? Stando a quanto riportato dai colleghi di areanapoli.it, per rinforzare il proprio attacco nel prossimo calciomercato invernale, il Napoli starebbe valutando il profilo di Arnaud Kalimuendo del Rennes, stella dell’U21 francese che già in passato è stato accostato alla Serie A.

Il Napoli pesca in Francia il suo nuovo numero 9

A gennaio il Napoli potrebbe regalare ad Antonio Conte un nuovo numero 9. Stando ai colleghi di areanapoli.it, infatti, gli occhi della dirigenza partenopea si sarebbero posato su Arnaud Kalimuendo del Rennes, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 10 presenze, 3 reti ed un assist in Ligue 1.

Considerati i numeri non eccezionali, la narrazione fatta fino a questo momento rischierebbe di crollare, ma a quanto pare Antonio Conte vedrebbe nel 22enne quello che aveva visto in Lukaku nei suoi anni di Inter. Essenzialmente il salentino vuole trasformare Kalimuendo in una sorta di belga 2.0, esperimento che De Laurentiis potrebbe permettergli di fare andando a versare nelle casse del Rennes 20 milioni di euro, cifra equivalente al suo attuale valore di calciomercato stando a dati Transfermarkt.