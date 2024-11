Retroscena Zielinski: il trasferimento all’Inter è una farsa, il motivo

Dallo scorso giugno Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell’Inter, ma nelle scorse ore sarebbe uscito fuori un retroscena pazzesco.

Stando a questo, infatti, la narrazione di questi mesi sarebbe completamente errata, anche perché gli accordi tra il Napoli ed il club campione d’Italia non sono in realtà quelli dei quali si è parlato fino ad oggi. Inutile dire che di conseguenze non ce ne saranno, anche perché oramai è prendere ogni tipo di decisione rischierebbe seriamente di creare un precedente che possa portare poi Lega e Federazione ad andare a spulciare anche su operazioni passate.

Quello che comunque conta, alla fine, è che fatta eccezione per questo dettaglio, il trasferimento di Zielinski all’Inter è regolare.

Zielinski all’Inter è tutta una farsa: il motivo

Piotr Zieliński è stato uno dei grandi acquisti dell’estate dell’Inter, non che ce ne siano stati in abbondanza comunque. Considerata la qualità del giocatore, ed il fatto che sia stata indebolita una diretta concorrenza, quest’operazione firmata dal duo Ausilio-Marotta ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di rinforzarsi e migliorarsi in un reparto importante come il centrocampo.

Se consideriamo i prezzi dell’operazione, poi, è inevitabile un po’ di rammarico tra i rivali dei nerazzurri, che oggi avrebbero potuto godere loro di un giocatore delle qualità, e dell’esperienza, di Piotr Zielinski. Nelle scorse ore, però, quasi come un fulmine a ciel sereno, un retroscena ha svelato le vere cifre dell’operazione che hanno portato il polacco in nerazzurro, che a quanto pare sarebbero completamente diverse rispetto a quelle di cui si è parlato fino ad oggi.

Addirittura si è urlato alla “farsa“, anche se è giusto premette che tutto è stato eseguito secondo le regole dello Statuto della Lega. Niente di illegale è capitato dunque, anche se un po’ questo modo di comportarsi delle parti potrebbe aver dato fastidio. Riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, che Piotr Zielinski si è trasferimento all’Inter a parametro zero per modo di dire, anche perché la società nerazzurra ha dovuto comunque sborsare una cifra, seppur minima rispetto al reale valore, per regalare il calciatore a Simone Inzaghi.

Zielinski-Inter: svelata tutta la verità

Questa mattina è stata svelata tutta la verità dietro al trasferimento di Piotr Zielinski all’Inter. Nell’elencare le spese estive della formazione campione d’Italia, la rosea si è soffermata sui costi relativi all’arrivo in nerazzurro del polacco, che in teoria sarebbe dovuto costare zero a fronte della naturale scadenza del suo contratto con il Napoli.

Ufficialmente così è stato, ma La Gazzetta dello Sport ha invece rilevato che per regalare Zielinski a Simone Inzaghi, l’Inter ha dovuto comunque sborsare 2,1 milioni di euro.