Il “nuovo” Neymar non firma col Napoli: va in Premier

Intenzionato a (ri)portarlo in Europa già nel prossimo calciomercato invernale, il Napoli si è visto sul più bello essere beffato.

Alla fine sono risultati essere inutili gli incontri ed i contatti di questi mesi, anche perché il “nuovo” Neymar ha alla fine deciso di andarsene a giocare in Premier League. Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, quindi De Laurentiis fino all’ultimo potrà stravolgere le carte in tavola per cercare di regalare questo giovane talento ad Antonio Conte, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa che non prevede come meta finale Napoli.

Il Napoli si è fatto soffiare il “nuovo” Neymar

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, più vivo ed attivo di quanto effettivamente ci si possa immaginare. La dirigenza partenopea è infatti già da diverse settimana al lavoro per valutare profili con i quali andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

A fronte di questo tanti calciatori sarebbero stati visionati dall’area scout partenopea, ma uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione dell’allenatore salentino e di Aurelio De Laurentiis, che già in passato aveva fatto un tentativo per il giocatore. Stiamo parlando del “nuovo” Neymar, esterno d’attacco brasiliano che con la maglia di una storica compagine carioca sta scrivendo la sua personale storia in patria, dove però ci rimarrà ancora per poco. Napoli sarebbe potuta essere la sua (nuova) destinazione in Europa, ma l’impressione è che neanche questa volta il giovane attaccante vestirà la maglia azzurra.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, il classe 2001 del Botafogo Luiz Henrique sarebbe diretto in Premier League, campionato nel quale sarebbe cercato e seguito da alcune delle squadre più ricche ed importanti dell’intera nazione, disposte a tutto pur di aggiudicarselo.

Niente Napoli, il brasiliano vola in Premier League

Il futuro di Luiz Henrique sarà dunque in Premier League e non al Napoli, o almeno questo è quanto il collega Ekrem Konur ha riferito nelle scorse ore. Stando a quanto si può apprendere sul suo profilo social, infatti, il classe 2001 del Botafogo sarebbe desiderio di mercato di alcune delle più importanti squadre inglesi già per gennaio, periodo nel quale il club partenopeo non ha invece previsto alcun investimento in quel ruolo.

Ma chi è che per il momento si starebbe contendendo il talento sudamericano Luiz Henrique? Everton, Fulham e Crystal Palace, con le Eagles che più delle altre due sembrerebbero essere intenzionate a versare nelle casse del Botafogo i 16 milioni di euro di valutazione che Transfermarkt fa del cartellino del giocatore. Nel calciomercato, però, si sa che vige la regola del “mai dire mai” fino a quando non ci sono le firme sui contratti, motivo per il quale staremo a vedere.