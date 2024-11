Il Napoli si assicura il talento della Serie B: concorrenza anticipata

Il Napoli sta lavorando non sono per vincere nell’immediato, ma anche e soprattutto nel futuro, con l’intento di aprire un vero e proprio ciclo.

A fronte di questo Antonio Conte vorrebbe rinforzare la propria rosa non solo con giocatori fatti e finiti, ma anche con giovani talenti, ancora acerbi, da far formare in casa per poi farli esplodere con la maglia azzurra indosso. Il giovane attaccante della Serie B ne è un esempio, giocatore per il quale il salentino stravederebbe e che vorrebbe in rosa addirittura a partire da gennaio.

La forte concorrenza sul giocatore potrebbe complicare leggermente i discorsi, ma l’impressione è che alla fine il Napoli la possa comunque spuntare.

Il Napoli pesca dalla Serie B il 9 del futuro

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, già particolarmente attivo su questo fronte. Nonostante una rosa già forte e competitiva di suo, a gennaio Antonio Conte ha intenzione di mettere a segno qualche accorgimento per rinforzare la sua squadra in vista di una seconda parte di stagione dove si punterà senza troppe scuse allo scudetto.

Avendo oramai trovato una sua quadra di formazione ed all’interno dello spogliatoio, il salentino non ha alcuna intenzione di strafare, motivo per il quale a gennaio il Napoli lavorerà poco ma bene, puntando su profili di prospettiva che possano un domani far togliere qualche soddisfazione, come ad esempio il giovane talento della Serie B. Considerato l’incredibile inizio di stagione del ragazzo, sul calciatore si sarebbero iniziate a muovere alcune delle più importanti squadre di Serie A, ma l’impressione è che con il giusto tempismo il Napoli possa addirittura anticipare la concorrenza assicurandosi uno dei migliori prospetti in circolazione.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Stampa, gli 8 gol in 12 partite alla sua prima stagione di Serie B con la maglia del Cesena avrebbero permesso a Cristian Shpendi di finire nel mirino del Napoli per il prossimo calciomercato invernale.

Concorrenza anticipata: il talento della B firma col Napoli

Il Napoli è sulle tracce dell’attuale capocannoniere della Serie B Cristian Shpendi. Dal valore attuale di 4 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, l’attaccante del Cesena potrebbe essere il futuro 9 della formazione di Antonio Conte, soprattutto se dovesse continuare ad avere un rendimento alla Erling Braut Haaland.

Prima però di iniziare ad immaginarlo segnare al Diego Armando Maradona sotto la “Curva A”, c’è da dire che su Cristian Shpendi c’è la concorrenza di alcune squadre di Serie A, su tutte Atalanta e Torino, con quest’ultima che nel prossimo calciomercato invernale potrebbe addirittura anticipare i tempi ingaggiando l’italo-albanese per sostituire il lungo degente Duvan Zapata.