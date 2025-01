Napoli: non solo Zaccagni, altro colpo dalla Lazio

La squadra di Baroni sta attirando l’attenzione di molte big. I partenopei presto potrebbero mettere gli occhi su un altro talento biancoceleste

È un Napoli che sogna in grande e per farlo ha bisogno sicuramente di rinforzi di livello. Si parla molto della volontà di Conte di costruire un progetto triennale che sappia regalare ai tifosi diverse soddisfazioni e per farlo c’è sicuramente bisogno di giocatori di livello o di personalità. Per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di dare al tecnico diversi calciatori in grado di alzare la qualità della rosa.

L’ipotesi che nelle ultime ore sta prendendo piede è quella di un Napoli interessato a Zaccagni. Ma potrebbe essere non l’unico giocatore su cui i partenopei sono pronti a mettere gli occhi. In quel caso si parla della possibilità di poter fare un tentativo durante il calciomercato estivo. Ma naturalmente bisogna sottolineare che non c’è niente di concreto e siamo solamente nel campo delle ipotesi.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Lazio, le ultime

Zaccagni in questo momento non è solo l’unico pezzo pregiato della Lazio. Le prestazioni della squadra di Baroni non stanno passando inosservate e diverse big hanno messo nel mirino i talenti biancocelesti. Secondo le informazioni de Il Messaggero, molte squadre di Serie A hanno sondato il terreno per un altro calciatore laziale. Il nome dei partenopei non è stato fatto, ma non è da escludere che in futuro Manna possa fare un pensiero.

Su quella fascia l’obiettivo principale come si sa è Dorgu. Ma se questo dovesse finire alla Juventus, il Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe virare su Nuno Tavares della Lazio. L’esterno ex Arsenal è uno dei migliori della stagione e sarebbe finito nel mirino di Juve, Milan e Inter. A Conte un giocatore con caratteristiche simile potrebbe essere molto utile soprattutto in caso di 3-5-2 e per questo motivo un pensierino è possibile che lo faccia.

Molto dipenderà comunque da Dorgu. Il giocatore del Lecce è il primo obiettivo, ma c’è la Juventus e quindi si valuta la possibilità di andare con forza su un obiettivo differente. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si svilupperà la situazione.

Mercato Napoli: idea Tavares per la difesa?

Nuno Tavares è sicuramente uno dei migliori esterni della Serie A e il Napoli un pensierino in ottica estiva potrebbe farlo considerato anche il fatto che parliamo di un ruolo dove manca qualcosa per rendere la rosa ancora più completa.