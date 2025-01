Rompe con il club: affare low cost per il Napoli

Manna prosegue la ricerca del sostituto di Kvaratskhelia e c’è un nome che nelle prossime ore potrebbe ritornare clamorosamente in auge per i partenopei

Il Napoli lavora per trovare il sostituto del numero 77. Mancano ormai due settimane alla chiusura del calciomercato invernale e per operazioni simili ci vorrà assolutamente del tempo per riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Per questo motivo nel giro di poco di tempo Manna dovrà sciogliere i dubbi e dare a Conte il giusto rinforzo che serve per alzare il livello.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, un club avrebbe in modo definitivo rotto con il proprio giocatore e a questo punto non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo in questo calciomercato per portarlo in azzurro. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma presto si potrebbe passare in quello dei fatti considerato che manca davvero poco per arrivare all’ormai definitiva fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

L’idea del Napoli è quella di non spendere tutti i soldi guadagnati per Kvara e quindi difficilmente si accontenteranno le richieste di Manchester United o Borussia Dortmund per Garnacho e Adeyemi. Ed ecco che a sorpresa potrebbe ritornare in auge un nome che si sposa alla perfezione con il modo di pensare di Antonio Conte.

Stiamo parlando di Ansu Fati. Il giocatore è ormai fuori dai programmi del Barcellona tanto da non essere stato convocato in questa giornata di campionato. Il Napoli un pensierino lo sta facendo soprattutto in ottica calciomercato invernale visto che alla fine si potrebbe chiudere anche con la formula del prestito. Ma resta da capire se il giocatore può davvero essere utile ai partenopei. Le qualità non sono in discussione, ma è mancata la continuità e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Di certo Ansu Fati è un nome nella lista di calciomercato del Napoli per il post Kvaratskhelia. Vedremo se nei prossimi giorni cosa succederà e se alla fine ci potrà essere questa opzione oppure no.

Mercato Napoli: Ansu Fati resta una idea

