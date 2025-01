Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Verona: annuncio del tecnico

Mercato Napoli, per gli azzurri arriva la svolta per il colpo inatteso che può arrivare direttamente dall’Hellas Verona. In tal senso, arriva un annuncio non di poco conto che proviene direttamente dal tecnico. Si tratterebbe di un profilo a dir poco gradito ad Antonio Conte, andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri negli ultimi giorni di gennaio devono trovare diversi innesti da consegnare nelle mani di Antonio Conte viste le lacune che già c’erano nella rosa e che erano, per così dire, strutturali, e quelle che si sono create. Come quella legata alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia, ufficialmente un nuovo calciatore del Paris Saint Germain.

In tal senso, oltre al grande colpo che serve per lasciare inalterato il valore della rosa dopo l’addio del georgiano, Giovanni Manna si sta muovendo anche per degli affari funzionali ma sicuramente maggiormente a basso costo. Ed in tal senso arriva una svolta non di poco per un profilo che può tornare molto utile e che arriva direttamente dall’Hellas Verona.

Mercato Napoli, svolta in casa Hellas Verona: le ultime

Seppur tra tanti alti e bassi, sta facendo bene in campionato l’Hellas Verona, almeno per quanto riguarda l’importanza di mettere in mostra i propri talenti. Sono diversi, in tal senso, i profili che sono finiti nel mirino delle big, Napoli compreso, nonostante il quartultimo posto in classifica. Ma ora da questo punto di vista arrivano notizie non di poco conto.

Stando a quanto affermato in conferenza stampa da Paolo Zanetti, allenatore del Verona, non è assolutamente da escludere la partenza di Jackson Tchatchoua, talentuoso esterno che da diverso tempo è sul taccuino anche del Napoli di Antonio Conte. Andiamo a vedere in tal senso le parole in tal senso che ha pronunciato.

Napoli, colpo dal Verona: Zanetti esce allo scoperto

Ha, infatti, ribadito che non è scontato, anzi, al momento la permanenza di Jackson Tchatchoua all’Hellas Verona, in virtù del fatto che, come detto, è nel mirino di diversi top club.

Chissà che il Napoli non possa decidere di affondare il colpo, visti gli ottimi rapporti che ci sono tra i due club e che c’è uno sponsor d’eccezione come Antonio Conte, sempre un fattore in trattative di questo tipo.