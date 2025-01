Mercato Napoli, problema al ginocchio: l’obiettivo va KO

Mercato Napoli, sono ore a dir poco frenetiche ed ora arriva la svolta per uno dei principali obiettivi indicati da Antonio Conte. Il giocatore ha un problema al ginocchio e questo in maniera del tutto inevitabile cambia anche i piani per gennaio degli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, per gli azzurri la situazione è in continuo divenire. Sicuramente sul campo, dove questa sera i partenopei affronteranno l’Atalanta in un autentico crocevia per lo Scudetto. Non si può concedere alcuna distrazione la compagine allenata da Antonio Conte, dal momento che la piazza sogna in grande e ne ha tutti i motivi, come è normale che sia.

In maniera del tutto inevitabile, però, tanto nell’immediato quanto in prospettiva futura, è impensabile non sostituire adeguatamente Khvicha Kvaratskhelia, che è stata la perdita forse più dolorosa, per tempistica e non solo, degli ultimi anni in casa Napoli. Per un obiettivo di Giovanni Manna, ora, arriva una importante svolta: per un problema al ginocchio, il calciatore è andato KO.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il rinforzo per Conte

Sono diversi i profili che il Napoli sta seguendo con particolare attenzione, a partire dall’attacco fino ad arrivare alla linea arretrata, senza ovviamente dimenticare la linea mediana. In tal senso, però, per uno degli obiettivi più chiacchierati per Antonio Conte arriva una svolta non di poco conto. E’ andato, infatti, KO. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Nella partita di ieri tra la Roma ed il Genoa vinta dai capitolini per 3-1, infatti, Lorenzo Pellegrini è andato KO a causa di un problema al ginocchio. Nella giornata di oggi il capitano giallorosso ed obiettivo di mercato del Napoli si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un lieve stiramento del legamento collaterale destro. Ed ecco come si traduce.

Napoli, l’obiettivo va KO: problema al ginocchio, le ultime

Si tratta di un sospiro di sollievo per la Roma, dal momento che nel giro di una settimana o dieci giorni potrebbe tornare arruolabile. Il Napoli, pur gradendo il giocatore, sembra aver mollato il colpo e questo infortunio, per quanto non grave, potrebbe mettere definitivamente la parola fine a questa telenovela di calciomercato. Si attendono sviluppi in tal senso.