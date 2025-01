Polemica da Torino: “Conte piange e Napoli aiutato”

Non si placano le discussioni sulla partita di ieri. In casa Juventus il rammarico è tanto e non mancano delle frecciatine agli azzurri

Napoli-Juventus non finisce mai al triplice fischio. Al Maradona è stata sicuramente una partita dai due volti: nel primo tempo i bianconeri hanno fatto qualcosa in più rispetto ai padroni di casa, mentre nella ripresa sono stati gli azzurri a cambiare il volto della partita portando a casa una vittoria fondamentale in chiave Scudetto. Una sconfitta per i bianconeri che conferma un periodo non sicuramente fortunato, ma da Torino le polemiche non si placano.

Nel suo editoriale pubblicato su tuttojuve, Massimo Pavan è andato a lanciare una frecciatina al Napoli. Non è la prima volta che il direttore del sito si scaglia contro i partenopei. Ma questa volta nel mirino è finito anche Conte. Una critica che sembra confermare come in casa Juventus la sfida con il Napoli non è mai come le altre.

Napoli-Juventus: duro attacco di Pavan, le ultime

Il Napoli vince lo scontro contro la Juventus, ma da Torino le polemiche non si placano. In questo momento i bianconeri non stanno attraversando un buon momento di forma e la sconfitta in Campania conferma la necessità di un cambio di passo per raggiungere almeno il quarto posto. Ma bisogna anche sottolineare che la sfida del Maradona non è assolutamente finita qui visto che in queste ultime ore ci sono diverse polemiche.

Pavan sul proprio sito ha evidenziato come il Napoli, almeno stando al suo pensiero, è stato molto aiutato dall’arbitro anche grazie alle polemiche di Conte dei giorni scorsi. Il direttore di tuttojuve, in particolare, si è riferito al recupero sottolineando che 4 minuti sono stati davvero pochi visto che nella parte finale non si è praticamente giocato. Naturalmente una polemica che ha davvero poco senso visto che i bianconeri nella ripresa hanno fatto davvero poco per difendere il vantaggio.

Sicuramente Napoli-Juve non è assolutamente una sfida come le altre e la sconfitta rappresenta un qualcosa che non è piaciuta ai tifosi. Ma le parole di Pavan hanno sicuramente poco senso per quello che abbiamo visto in campo.

Napoli la bestia nera della Juventus

Al momento il Napoli rappresenta la bestia nera della Juventus. Sono sei anni che i bianconeri non vincono in terra campana e questo è sicuramente un qualcosa su cui bisogna lavorare se si vuole pensare in grande in un prossimo futuro.