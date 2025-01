Napoli: Zalewski sblocca il colpo, arriva il terzino

Le priorità dei partenopei sono quelle di un centrale e di un esterno, ma attenzione anche alla carta di un terzino destro negli ultimi giorni

È un Napoli scatenato sul calciomercato. Nei prossimi giorni i partenopei dovrebbero chiudere per il post Kvaratskhelia e per un centrale, ma non è assolutamente finito qui. C’è anche la questione terzino da valutare. L’infortunio di Olivera porta la società a valutare la questione sinistra, ma anche a destra ci sono riflessioni da fare. Mazzocchi fino ad oggi non ha dato assolutamente certezze e quindi non è da escludere che ci possa essere una operazione in quel senso.

Occhi puntati anche all’estero e c’è un giocatore che da tempo piace al Napoli. Era già stato accostato durante il calciomercato estivo senza, però, arrivare in azzurro. Ora, però, l’eventuale arrivo di Zalewski potrebbe magari presentare un quadro completamente differente e chiudere il colpo. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, i dettagli

Conte vuole una rosa completa e in grado di poter lottare anche con le riserve. Per questo motivo si stanno effettuando delle riflessioni sugli esterni di difesa. Spinazzola e Mazzocchi non hanno mai pienamente convinto e, quindi, se ci dovesse essere un’occasione è possibile un tentativo.

E attenzione al nome di Lirola. L’ex Sassuolo può dare a Conte la possibilità sia di giocare con la difesa a tre e a quattro e per questo motivo non è da escludere che se il Marsiglia dovesse prendere Zalewski in questo calciomercato, i partenopei potrebbero vedersi offrirsi il calciatore. Poi naturalmente l’ultima parola spetterà a Conte. Toccherà a lui decidere se puntare forte sul calciatore oppure magari restare così fino al termine della stagione. Un qualcosa da seguire con attenzione.

Di certo Lirola rappresenta un profilo sicuramente importante per il Napoli e Conte in questo calciomercato. Poi si vedrà se ci sarà l’occasione di andare a prendere l’ex Sassuolo oppure le condizioni del Marsiglia non consentiranno di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato Napoli: Lirola resta un obiettivo

Lirola in questo momento rappresenta più una ipotesi di calciomercato che un obiettivo concreto anche perché le priorità sono diverse. Poi naturalmente sappiamo che manca ancora una settimana alla chiusura e a questo punto non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione con il Marsiglia.