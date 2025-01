Non solo Garnacho: altro affare con lo United

I rapporti tra il Napoli e il Manchester United sono ottimi ormai da tempo e si potrebbe chiudere una operazione last minute. I dettagli

È un Napoli che continua a lavorare con attenzione su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il tecnico ha fatto una doppia richiesta alla società: un centrale e un esterno. Se sul secondo l’intenzione è quella di spendere una cifra importante, sul primo, come confermato da Il Mattino, Manna vorrebbe un prestito secco o magari diritto senza obbligo. Ed è proprio questo che avrebbe fatto, almeno per il momento, tramontare l’ipotesi Pongracic.

Sono in corso, invece, i contatti con il Manchester United per Garnacho. L’argentino è l’obiettivo numero uno e magari il Napoli potrebbe sbloccare la trattativa con una doppia operazione. C’è un giocatore che farebbe a caso dei partenopei e a questo punto non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo per capire meglio la fattibilità di questo affare.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Manchester, i dettagli

Il Manchester United rappresenta sempre una grande occasione per piazzare colpi interessanti in casa Napoli. McTominay è l’esempio di come dall’Inghilterra potrebbero arrivare rinforzi in grado di alzare il livello della squadra. Il tema Garnacho è stato affrontato in più di un’occasione, ma la doppia operazione potrebbe consentire di sbloccare il tutto.

Il nome che presto è destinato a scalare le gerarchie del Napoli è quello di Lindelof. Il centrale ex Benfica non rientra nei piani di Amorim e si sta ragionando sulla possibilità di vederlo in azzurro in questo calciomercato. Come precisato in precedenza, i partenopei puntano ad una operazione temporanea e la formula potrebbe andare bene anche allo United considerato che in estate il difensore è destinato a diventare una pedina di scambio. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che ad oggi non si hanno certezze di quello che potrà succedere.

La volontà del Napoli è quella di fare comunque un tentativo per Lindelof in questo calciomercato soprattutto se le trattative per i principali obiettivi non raggiungeranno la fumata bianca.

Mercato Napoli: Lindelof resta un obiettivo

Lindelof resta un obiettivo di calciomercato per il Napoli. Naturalmente non è al momento una priorità visto che ci sono tanti altri nomi sulla lista di Manna. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.