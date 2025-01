Suzuki come Gatti, ma per il Milan è rigore: il video

Un episodio in Milan-Parma sta facendo molto discutere: il fischio non è piaciuto se si paragona a quanto successo al Maradona

La questione arbitrale continua ad essere al centro di polemiche sui social e non solo. Negli ultimi weekend bisogna anche sottolineare che i toni si sono abbassati e questo ha permesso ai direttori di gara di scendere ancora più sereni e fischiare senza particolari errori. Ma nell’ultimo fine settimana di gare ci sono stati due episodi dove si è utilizzato un metro di giudizio differenti e siamo certi che nei prossimi giorni se ne parlerà molto.

Le partite in questione sono Milan-Parma e Napoli-Juventus. Il rigore dato ai rossoneri sembrava molto simile ad un intervento avvenuto ieri al Maradona e sul quale il direttore di gara ha deciso di non intervenire. Un giudizio differente che conferma come c’è assolutamente bisogno di un metro identico per porre fine a polemiche e consentire anche agli stessi arbitri di scendere in gara con maggiore tranquillità.

Suzuki come Gatti: bufera sul doppio intervento

Gli interventi sembrano essere molto simili anche se bisogna dire che sul primo forse è stata utilizzata la mano pesante e sul secondo si poteva agire in modo diverso. Ma una cosa è certa: il metodo di valutazione differente non è sicuramente corretto e su questo c’è bisogno di un cambio di passo fondamentale.

Ritornando a quanto successo nei due campi, a Milano viene fischiato un rigore per una spinta di Suzuki a Pavlovic sugli sviluppi di un corner. Un intervento ingenuo da parte del portiere, ma allo stesso tempo bisogna dire che stava per intervenire con una presa alta e il difensore gli dava leggermente fastidio. Dall’altra parte un intervento molto simile di Gatti su McTominay e in quel caso il direttore di gara ha lasciato correre senza intervenire.

Un metro di giudizio differente e che ancora oggi non si spiega. I due interventi sono molto simili e su questo possiamo dire che c’è stato un errore al Maradona. Naturalmente nelle prossime ore ci sarà una analisi anche da parte degli esperti per cercare di capire come comportarsi quando capita un episodio simile.

Il tema arbitri

Il tema arbitri ormai da tempo tiene banco in Italia. Nelle ultime settimane le polemiche sembrano placate anche per direzioni di gara abbastanza tranquille. Ma gli episodi di Milano e Napoli rischia di riaccendere le polemiche e le discussioni.