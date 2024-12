Napoli: scambio con Raspadori, primo regalo per Conte

L’attaccante ex Sassuolo non rientra più nei piani dei partenopei e si pensa alla possibilità di una sua partenza. Non è da escludere uno scambio

Per Raspadori i prossimi potrebbero essere gli ultimi giorni con la maglia del Napoli. Nonostante Conte spinga ad una sua permanenza, il poco spazio e la prestazione con la Lazio aprono alla possibilità di una sua partenza durante il calciomercato invernale per giocare con continuità e provare a dimostrare le sue qualità.

Nelle prossime ore potrebbe decidere di prendere quota una ipotesi. Naturalmente siamo al momento nel campo delle idee per diversi motivi. Ma Raspadori piace molto al tecnico e a questo punto non è da escludere uno scambio durante la prossima sessione di calciomercato per valutare la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte.

Calciomercato Napoli: scambio con Raspadori, i dettagli

La speranza di Raspadori è quella di continuare in Serie A, ma per adesso il Napoli non apre ad una sua partenza in prestito. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’estero. In questo caso non è da escludere la possibilità di ragionare su un addio a titolo temporaneo soprattutto se si dovesse arrivare ad uno scambio.

Secondo quanto riferito da Cammaroto, il Marsiglia continua a seguire da vicino Raspadori e da parte del Napoli l’interesse nei confronti di Lirola non è assolutamente scemato in ottica calciomercato estivo. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se questa possibilità si potrà trasformare in realtà oppure no. I punti da verificare sono ancora diversi e per questo motivo solo a gennaio si avrà un quadro molto più chiaro.

Il Napoli è pronto a privarsi di Raspadori e a questo punto il Marsiglia rappresenta una possibilità di calciomercato soprattutto per la presenza di De Zerbi. I francesi insistono sul prestito e la carta Lirola potrebbe consentire di arrivare alla fumata bianca. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro dell’attaccante e anche del terzino ex Sassuolo.