Napoli: colpo dalla Bundesliga, affare da 15 mln

In casa partenopea si continua a ragionare su come muoversi sul calciomercato. Spunta un nome dalla Bundesliga, possibile la fumata bianca a breve

È tempo di pensare al calciomercato in casa Napoli. Le ultime prestazioni dei partenopei non hanno assolutamente convinto e Conte sta spingendo per riuscire ad avere i rinforzi richiesti. La strada è sicuramente lunga e molto complicata, ma la volontà è molto chiara ed ora tocca a Manna e ADL riuscire ad accontentare il tecnico. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Intanto dalla Germania arriva una notizia molto importante. Il Napoli starebbe continuando a seguire da vicino un calciatore e l’idea è quella di chiudere entro l’estate. Si tratterebbe di un colpo di calciomercato importante considerata l’esperienza e la qualità del giocatore. Ma c’è da battere una folta concorrenza oltre che capire se il calciatore darà il via libera o no a questa opzione.

Calciomercato Napoli: occhi in Bundesliga, i dettagli

Le idee di Conte sono state sin da subito molto chiare. Il tecnico ha chiesto alla società giocatori pronti a sposare il progetto Napoli a prescindere dal fatto che siano giovani o di esperienza. Questo significa nessuna preclusione sull’età, ma la necessità di trovare rinforzi pronti a dare il massimo per la squadra. Quindi bisognerà capire se ci sarà la condizione detta in precedenza prima di chiudere l’operazione.

Secondo le informazioni che si hanno a disposizione, il Napoli non ha mollato la pista che porta a Goretzka. Il centrocampista, però, non ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco fino al termine del campionato e per questo motivo il suo nome è pronto a ritornare in auge in ottica calciomercato estivo. Il contratto in scadenza nel 2026 consentirà di arrivare alla fumata bianca anche ad una cifra intorno ai 15 milioni.

Naturalmente stiamo parlando di una ipotesi che dovrà essere verificata nelle prossime settimane. Per il momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli ha come obiettivo Goretzka e si tratta di una operazione che non si concluderà prima del calciomercato estivo. Poi ci sono diverse cose da verificare e non ci resta che aspettare il nuovo anno per capire se questa opzione potrà diventare realtà oppure no.