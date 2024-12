Serie A: doppia tegola per il tecnico, saltano il Napoli

Brutte notizie per un tecnico. È ufficiale un doppio infortunio per il tecnico e non potrà essere a disposizione per il match contro i partenopei

Il Napoli sta preparando con attenzione questo finale di anno e segue passo dopo passo cosa accade anche nelle squadre che saranno affrontate nelle prossime stagioni. E per Conte possiamo dire che stanno arrivando notizie in parte positive. Un tecnico, infatti, deve fare i conti con una doppio infortunio e la loro assenza contro i partenopei sembra essere certa. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro più chiaro su come si comporterà il tecnico.

Secondo l’ultimo comunicato dal club, i due infortuni sono molto gravi e a questo punto la squadra dovrà trovare una soluzione differente anche per la sfida contro il Napoli. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio le scelte del tecnico e quindi vedremo come si comporterà il tecnico.

Doppia tegola per l’allenatore: out contro il Napoli

In molti club c’è la consapevolezza di dover contare su tutta la rosa a disposizione e per un tecnico non arrivano delle buone notizie dall’infermeria. Due giocatori si sono fermati e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio i tempi di recupero e quando potranno tornare nuovamente a diposizione.

Stando al comunicato dell’Udinese, Davis e Okoye non saranno a disposizione per un infortunio. L’attaccante ha rimediato una lesione muscolare e per lui si può considerare il 2024 praticamente terminato qui. Lo stesso si può dire anche per il portiere , che nelle prossime ore si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere un problema alla mano. Un doppio infortuno che costringerà i bianconeri a dover trovare delle soluzioni differenti per provare a portare a casa i tre punti e sperare in un risultato importante.

Naturalmente gli infortuni di Davis e Okoye non sono assolutamente delle buone notizie per l’Udinese. La speranza è che si possa recuperarli il prima possibile, ma le sensazioni non sono positive e gli esami hanno confermato che per loro il 2024 è destinato a terminare qui. Il Napoli sicuramente guarda con positività a questa vicenda visto che i friulani hanno perso due uomini fondamentali per l’undici del tecnico.