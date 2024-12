Serie A: svolta a sorpresa, Allegri nuovo allenatore

Il tecnico livornese sembra essere ormai pronto a tornare in panchina. C’è un club della nostra massima serie che lo ha messo nel mirino. I dettagli

Massimiliano Allegri continua ad essere ai box una volta terminata la sua esperienza con la Juventus. Nonostante le voci di un suo possibile ritorno in panchina, il tecnico toscano ha preferito aspettare e non accelerare per non sbagliare la scelta. Ora, però, sono diversi i contatti pronti ad entrare nel vivo e per questo motivo non possiamo escludere delle novità nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, sono in corso alcune valutazioni in un club di Serie A sul nome dell’allenatore e non è da escludere che la scelta possa cadere proprio su Allegri. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma è un profilo che interessa davvero molto e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Serie A: ritorna Allegri, ecco i dettagli

L’esperienza terminata con la Juventus ha segnato in parte il tecnico livornese. Per questo motivo si è preso del tempo per riflettere prima di ritornare nuovamente in panchina. Ora sono in corso le valutazioni del caso e presto sono attese delle novità molto importanti e per questo motivo non ci resta che attendere per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma starebbe pensando di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha la massima stima di Ranieri e quest’ultimo lo avrebbe indicato alla società. Per il momento non ci sono stati assolutamente contatti, ma la presenza dei Friedkin nella Capitale potrebbe portare a valutare il profilo del tecnico livornese. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente stiamo parlando di un qualcosa che riguarda la prossima estate. La Roma, a meno di clamorose novità, concluderà la stagione con Ranieri e poi si guarderà al nuovo tecnico. Il nome di Allegri è assolutamente possibile, ma non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se i capitolini punteranno sull’allenatore toscano oppure si andrà su nomi differenti per iniziare il nuovo progetto.