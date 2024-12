Napoli: scambio con la Fiorentina, Folorunsho la chiave

I partenopei guardano con attenzione a come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Possibile una operazione con la Viola. I dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra di Conte. La partita di Coppa Italia ha confermato delle evidenti difficoltà soprattutto nelle seconde linee e per questo motivo il compito da parte di Manna e di ADL è quello di riuscire a dare al tecnico dei giocatori in grado di alzare il livello della squadra e puntare in grande. Non semplice considerato che a gennaio non si può stravolgere tutto, ma sono comunque in corso le valutazioni del caso e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Intanto per l’intermediario Cannella è possibile che si arrivi ad uno scambio di calciomercato tra Fiorentina e Napoli. I Viola sono alla ricerca di un sostituto per Bove e Folorunsho è da sempre un giocatore che piace tanto a Palladino. I partenopei, quindi, sono pronti a intavolare una trattativa per consentire al centrocampista di andare a giocare e a Conte di avere un rinforzo di assoluta qualità per la seconda parte di stagione.

Napoli: colpo in difesa, scambio con Folorunsho

Folorunsho non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione e il suo è uno di quei nomi che potrebbe partire in caso di una proposta importante sul tavolo. Per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi e può ancora succedere di tutto, ma non è una possibilità da escludere considerata la necessità da parte dei partenopei di rinforzare un preciso ruolo.

Secondo quanto detto da Cannella, il Napoli potrebbe decidere di dare Folorunsho alla Fiorentina in cambio di Martinez Quarta durante il prossimo calciomercato di gennaio. Il centrale non sta trovando spazio con la crescita di Comuzzo e starebbe spingendo per andare a giocare con una continuità maggiore. I partenopei rappresentano forse la soluzione ideale anche se si tratta di un colpo non semplice.

L’ipotesi Martinez Quarta non è da escludere soprattutto se il Napoli dovesse decidere di dare via Folorunsho durante il calciomercato invernale. Naturalmente la partenza del centrocampista costringerebbe a dover intervenire per trovare un sostituto e per questo motivo Conte non è pienamente convinto di privarsi dell’ex Bari. I ragionamenti sono comunque in corso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione.