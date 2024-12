Napoli, colpo in difesa: l’intreccio con Folorunsho

Il ds Manna è al lavoro per nuovi intrecci di calciomercato da mettere subito in Serie A. Folorunsho è la chiave per il prossimo colpo in casa Napoli

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta a nuove operazioni di calciomercato in entrata e in uscita. C’è da programmare la seconda parte di stagione: ecco la volontà decisiva di Folorunsho pronto a fare le valigie a gennaio.

La dirigenza partenopea è pronta ad intervenire sul fronte calciomercato. Un nuovo intreccio immediato a gennaio per trovare subito il sostituto. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Antonio Conte per nuovi innesti di qualità: tutto può cambiare in poco tempo con l’intreccio con Folorunsho. Titolare contro la Lazio in Coppa Italia, il centrocampista del Napoli è stato seguito a lungo anche dall’Atalanta in estate: Gasperini lo avrebbe voluto a tutti i costi, ma ora si aprirà un nuovo spiraglio.

Napoli, affare per il futuro: ecco l’intreccio in Serie A

Tutto può cambiare in poco tempo per conoscere così la prossima destinazione del centrocampista del Napoli. Il ds Manna potrebbe pensare subito alla prelazione in ottica futura: spunta la nuova mossa a sorpresa.

Come svelato dal Corriere Fiorentino la Fiorentina dovrà correre ai ripari dopo la situazione di Edoardo Bove. Il centrocampista romano, classe 2002, effettuerà nuovi controlli per conoscere l’origine del suo malore: da Napoli potrebbe arrivare il suo sostituto con l’arrivo immediato di Michael Folorunsho. Un nuovo intreccio in Serie A con il ds Manna che ha messo nel mirino il giovane difensore viola, classe 2005, Pietro Comuzzo.

Conte si concentrerà soltanto sul campionato per qualificarsi subito in Champions League: un momento decisivo per sognare in grande. Comuzzo è esploso definitivamente sotto la gestione di Raffaele Palladino, che ora è alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo il malore di Bove. Tanta paura per il centrocampista viola, ma il peggio è ormai passato ma ora c’è da capire se sarà possibile rivederlo in campo.

Gennaio sarà un mese chiave per conoscere le prossime mosse strategiche sul fronte calciomercato. Un momento decisivo per conoscere il futuro del centrocampista azzurro pronto a fare le valigie per giocare con continuità in Serie A. Comuzzo è voglioso di giocare da protagonista in Champions League dopo aver conquistato la convocazione in Nazionale: tutto è successo in pochi mesi, ma il Napoli lo monitora attentamente.