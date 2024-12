Mercato Napoli, sorpresa per il difensore: colpo dall’Est Europa

Mercato Napoli, svolta inattesa nel futuro della linea difensiva affidata nelle mani di Antonio Conte. Arriva un colpo di scena del tutto inatteso, con il nuovo centrale da regalare ad Antonio Conte che può arrivare dall’Est Europa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La partita di ieri sera ha confermato, laddove fosse ancora necessario, che il Napoli ha un disperato bisogno di interventi, anche importanti, in fase difensiva. Se da un lato, infatti, i titolari, da Buongiorno a Rrahmani, da Di Lorenzo a Mathias Olivera, danno delle enormi garanzie, lo stesso non si può assolutamente dire delle alternative.

Hanno fatto malissimo ieri Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola, da cui ci si aspettava sicuramente di più. Da questo punto di vista Manna è stato avvertito e sta sondando il mercato internazionale alla ricerca di giovani profili, compatibili anche con la situazione economica del club. Ed in tal senso attenzione al colpo che arriva dall’Est Europa.

Mercato Napoli, colpo di scena per il centrale

Dopo gli enormi sforzi fatti in estate per arrivare ai vari Buongiorno, McTominay, Gilmour, Romelu Lukaku etc, in inverno bisognerà stringere la cinghia necessariamente e fare un po’ di necessità virtù. Ed ora emerge un nome nuovo che può mettere d’accordo, come si suol dire in questi casi, tutte le parti in causa.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, infatti, il Napoli si starebbe muovendo con interesse sulle tracce di Martin Vitik, roccioso e talentuoso difensore centrale ceco attualmente in forza allo Sparta Praga. Un club a dir poco iconico da quelle parti.

Napoli, il difensore arriva dall’Est Europa: le ultime a riguardo

Classe 2003, Martin Vitik è uno dei profili in senso assoluto più interessanti per la difesa a livello internazionale. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è di circa 15 milioni di euro, che rappresentano una cifra alla portata del Napoli.

Nonostante la sua giovane età, poi, il calciatore ha già calcato anche i campi della UEFA Champions League e di conseguenza ha già maturato una certa esperienza. Anche con la maglia della sua Nazionale. D’altronde, anche per l’anno, ipotizzando un ritorno in Champions, è impensabile per il Napoli arrivarci con solo Rrahmani e Buongiorno.