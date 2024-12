Cannavaro torna in Serie A: colpo di scena, altro esonero deciso

In maniera del tutto inattesa Fabio Cannavaro è pronto a far rientro in Serie A ed a giocarsi nuovamente quelle che sono le sue chance. Si tratta di un colpo di scena che arriva dopo la decisione del club di esonerare l’attuale allenatore. Si tratta di una strada che apparentemente è tracciata.

Siamo al cospetto di un profilo che da calciatore ha sempre dimostrato di essere un livello sopra tutti gli altri, ma che da allenatore fin qui non ha goduto di particolare fiducia. Ha avuto poche chance, nonostante comunque quando è stato chiamato in causa non abbia fatto male. Basti pensare, alla salvezza disperata ottenuta con l’Udinese alla fine dell’anno scorso.

Si aspettava sicuramente di restare in Friuli, ma alla fine le scelte del club sono state differenti. Adesso, però, a sorpresa Fabio Cannavaro può tornare in Serie A, dal momento che una società è pronta a puntare forte su di lui. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, per un nome che non può non scaldare i cuori di tutti i tifosi italiani.

L’ex Udinese è pronto a tornare in Serie A

Sono tante le panchine in Italia che sono fortemente instabili, a partire da quelle delle big che fin qui stanno deludendo. E non si può non pensare al Milan da questo punto di vista. Adesso, però, sta per arrivare un altro esonero, con il club che sembra ormai deciso a percorrere questa strada in maniera inattesa.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Venezia sta seriamente riflettendo sulla posizione di Eusebio Di Francesco, per il quale sarà decisiva la partita contro il Como di domenica 8 dicembre. In caso di ulteriore sconfitta arriverà l’esonero ed in cima alla lista dei desideri dei lagunari c’è proprio Fabio Cannavaro.

Altro esonero deciso, Fabio Cannavaro in pole position

Uno strano intreccio di destini, se così dovesse essere, tra Cannavaro e Di Francesco. I due si sono affrontati solo pochi mesi fa in uno spareggio salvezza, di fatto, che ha visto vincere l’Udinese, causando la retrocessione del Frosinone e l’addio del tecnico.

Ed ora, nel caso in cui con il Como le cose non dovessero andare bene, su Di Francesco tornerebbe ancora una volta il fantasma dell’ex capitano della Nazionale italiana.