Napoli, nuovo bomber a sorpresa: 40mln e Giuntoli bruciato

Il NapoliIn questo suo nuovo progetto non vuole lasciare nulla al caso ed ora Giovanni Manna si prepara ad affondare il colpo per un nuovo bomber che può esaltarsi con Antonio Conte in panchina. Pronti per lui 40 milioni di euro, utili per beffare Cristiano Giuntoli e la sua Juventus.

Come è noto, la maggior parte dell’attenzione della dirigenza del Napoli, al momento, si sta concentrando sul discorso relativo al difensore centrale. Anche ieri, nella partita contro la Lazio di Coppa Italia, è apparso evidente che Juan Jesus e Rafa Marin non danno adeguate garanzie alle spalle di Rrahmani e di Buongiorno.

A prescindere da questo, però, con il caso Osimhen ancora da risolvere e Romelu Lukaku che da un lato non sta dando troppe risposte e dall’altro non è più giovanissimo, non si può non pensare anche al futuro. Ed in tal senso adesso Giovanni Manna avrebbe individuato il nuovo bomber da regalare ad Antonio Conte e che potrebbe essere una beffa per Giuntoli.

Gli azzurri lavorano ad un bomber a sorpresa: le ultime

Nel momento in cui dovessero arrivare i soldi relativi alla cessione di Victor Osimhen, il club avrebbe a disposizione un bel gruzzoletto da mettere nelle mani di Giovanni Manna per trovare gli adeguati rinforzi da fornire al tecnico Antonio Conte. Ed in tal senso non si può prescindere da un attaccante che rispecchi le esigenze dell’allenatore.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, il Napoli per l’estate ha messo nel mirino il fortissimo centravanti del Feyenoord e della Nazionale del Messico Santiago Gimenez, che anche quest’anno sta segnando tanto e che potrebbe essere un più che degno erede di Romelu Lukaku. O un suo sostituto.

Napoli, si lavora al dopo Lukaku: scelto il bomber

Da non escludere, nel momento in cui dovessero essere venduti a buon prezzo Simeone e Raspadori, che Santiago Gimenez possa arrivare al Napoli proprio per alternarsi con Lukaku. Sul messicano classe 2001 c’è da tempo anche il Milan, ma gli azzurri non sono intimoriti dai 40 milioni chiesti dal Feyenoord.

Attenzione anche alla Juventus, che è alla ricerca di un bomber e che è interessata, oltre al messicano, anche ad un altro attaccante seguito con interesse dal Napoli, vale a dire Sesko del Lipsia.