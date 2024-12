Calciomercato: De Bruyne in Serie A, destinazione a sorpresa

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti quanti di stucco: Kevin De Bruyne a sorpresa può sbarcare in Serie A in una squadra totalmente inattesa. Si tratta di uno dei calciatori più forti al mondo e la notizia non può non scuotere tutti gli appassionati di questo fantastico sport che è il calcio.

Siamo al cospetto di uno dei calciatori più forti al mondo, dal momento che insieme al lavoro fatto con Pep Guardiola, suo allenatore e mentore, ha rivoluzionato il mondo di concepire il ruolo del centrocampista. Straordinario nel fornire assist e nel calciare dalla media e dalla lunga distanza, ha affinato nel corso del tempo anche la sua zona di azione.

Anche quando c’è da lottare, grazie alla massa muscolare che ha aggiunto al suo corpo, sa farsi sentire, diventando a tutti gli effetti un tuttocampista. Una sorta di Iniesta 2.0 ed adattato ai ritmi del calcio moderno. In tal senso, a sorpresa, arriva la notizia che fa sognare tutti: Kevin De Bruyne può sbarcare in Serie A.

Il belga può sbarcare in Serie A: un club sogna

A sorpresa le trattative per il rinnovo con il Manchester City sono ferme da tanto, troppo tempo. Per questo sta prendendo sempre di più piede l’ipotesi di vederlo salutare la Premier League per misurarsi con una nuova esperienza. Ed ora arriva una svolta non di poco conto che chiama in causa proprio il nostro campionato.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, il City Football group, proprietario del Manchester City e di tanti altri club nel mondo, ha proposto a Kevin De Bruyne di restare in una squadra che fa parte del suo arcipelago. E tra queste c’è anche il Palermo, che rappresenterebbe sicuramente una sfida interessante per il campione belga ex Chelsea.

Kevin De Bruyne in Serie A: la destinazione è sorprendente

Chiaramente si tratta di una pista anche solamente ipotizzabile solo in casi di promozione da parte dei rosanero nel massimo campionato italiano.

Al momento sembra essere solo una suggestione, ma l’idea di vedere un campione come Kevin De Bruyne con i colori rosanero del Palermo addosso non può non accendere i sogni di praticamente tutti gli appassionati di calcio in Italia. Da vedere se resterà una suggestione.