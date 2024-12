Donnarumma al Napoli: annuncio improvviso, cosa sta succedendo

Il futuro del portiere campano è incerto. Già in passato si era parlato della possibilità di firmare con i partenopei: ecco le ultime notizie

Mesi decisivi per il futuro di Gigio Donnarumma. Il contratto in scadenza nel 2026 e alcune scelte non condivise da parte di Luis Enrique lo portano ad essere nuovamente al centro di diverse voci di calciomercato. Dalla Francia confermano come da parte del club transalpino non c’è l’intenzione di rinnovare alle cifre chiese dal portiere e senza prolungamento la sua partenza sembra essere scontata.

Nelle ultime ore ritornata in auge anche l’ipotesi Napoli. I partenopei sperano di poter rinnovare con Meret, ma la suggestione Donnarumma resta. Naturalmente in questo momento siamo solamente nel campo delle idee. Andiamo a scoprire se alla fine c’è realmente una possibilità di vedere l’ex Milan alla corte di Conte oppure ci fermiamo semplicemente ad una notizia di fantacalcio.

Napoli: ipotesi Donnarumma, cosa c’è di vero

Partiamo da un presupposto: in questo momento la cessione di Donnarumma da parte del PSG non è scontata. Il contratto è in scadenza nel 2026 e da parte del giocatore ci potrebbe essere anche l’intenzione magari di aspettare la prossima stagione prima di sciogliere i dubbi. Andare in scadenza gli consentirebbe comunque di poter scegliere con maggiore calma. Molto dipenderà dai parigini e dalle scelte che faranno nella prima parte del 2025.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, il Napoli non molla definitivamente la pista Donnarumma. Conte non disdegnerebbe di avere in rosa Gigio e la situazione Meret è in continuo divenire. Senza la fumata bianca per il friulano, i partenopei potrebbero virare con forza sull’estremo difensore campano anche se non sarà per nulla semplice anche per questioni economiche. L’ipotesi resta comunque sul tavolo e non ci resta che attendere un po’ per capire se la pista si potrà trasformare in qualcosa di reale durante il calciomercato estivo.

Il ritorno a casa di Donnarumma sarebbe comunque accolto con positività da parte dei tifosi oltre che di Conte. Ma per adesso non c’è una vera e propria trattativa di calciomercato e il Napoli sta seguendo semplicemente il tutto da lontano. Poi se ci dovesse essere una rottura improvvisa tra portiere e PSG, allora i partenopei potrebbero farci un pensierino. Vedremo cosa accadrà in futuro e quali saranno le scelte da parte degli azzurri e anche dall’estremo difensore in ottica estate.