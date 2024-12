Napoli: scambio in Serie A, colpo in attacco

I partenopei lavorano per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Non è da escludere una trattativa con un club del nostro campionato per un colpo in attacco

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Dopo diversi mesi passati a riflettere su come muoversi sia in entrata che in uscita, le ultime partite hanno mandato un segnale molto chiaro alla società e a questo sta portando Manna a ragionare su quali giocatori dare al proprio tecnico. Siamo ancora nella fase embrionale di ogni trattativa e delle indiscrezioni, ma la volontà resta comunque quella di chiudere il prima possibile le trattative per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, un club di Serie A è pronto a muoversi per chiedere un giocatore del Napoli e a questo punto non è da escludere un possibile scambio di calciomercato per il presente o per il futuro. Siamo ancora nel campo delle ipotesi e la strada è lunga. Ma Manna è pronto ad approfittare di questa occasione per chiudere un colpo in attacco importante.

Calciomercato Napoli: Zerbin la chiave, rinforzo per Conte

Il Napoli lavora per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Le idee sono diverse e presto molte trattative entreranno nel vivo per cercare di individuare i giusti rinforzi da dare al tecnico. Naturalmente le strategie sono diverse e si sta attenti alle occasioni che capiteranno durante la sessione. Attenzione ad una possibilità che rappresenta ad oggi una situazione mai realmente affrontata, ma ben presto si potrebbe trasformare in una chance.

Secondo le ultime informazioni, il Venezia avrebbe messo nel mirino Zerbin e a questo punto il Napoli potrebbe muoversi chiedendo una opzione di calciomercato per Oristanio. L’ex Inter è uno dei giovani che si stanno mettendo in mostra in Serie A e rappresenta una carta da considerare per il futuro dei partenopei. Per il momento naturalmente siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi, ma non è da escludere che in un prossimo futuro si possa entrare nel vivo.

La speranza da parte di Conte è quella di avere dei giocatori giovani e di talento e Oristanio è uno di questi. Difficilmente il Venezia si priverà di lui durante il calciomercato invernale. L’estate è una possibilità, ma molto dipenderà anche dalla formula della cessione di Zerbin. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte delle parti coinvolte.