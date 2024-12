Napoli, colpo in attacco: la chiave è Zerbin

Il Napoli è pronto a chiudere il colpo sul fronte offensivo: c’è la chiave Zerbin per sbloccare subito l’affare, ecco la novità dell’ultim’ora

Conte ha dato spazio a chi ha giocato poco finora in campionato: una prestazione da dimenticare in Coppa Italia per Raspadori e compagni. ADL è pronto a rinforzare la rosa azzurra già a gennaio, ma Zerbin potrebbe subito salutare il Napoli: il laterale azzurro potrebbe essere la chiave per il colpo ad effetto in attacco.

L’uscita dalla Coppa Italia ha fatto infuriare i tifosi del Napoli, ma Conte ha in mente un piano diabolico per puntare tutto sul campionato. L’allenatore azzurro è stato criticato per le scelte dando spazio a chi ha giocato poco finora: una tripletta di Noslin ha condannato gli azzurri che ora sono pronti a dare battaglia nella sfida al Maradona. Ora la palla passerà al fronte calciomercato per chiudere nuovi innesti di qualità: ecco cosa succederà ora a gennaio. Zerbin è pronto a fare le valigie a gennaio: spunta l’affare in attacco.

Napoli, intreccio in Serie A: la strategia di ADL

Saranno giorni decisivi anche per pensare a nuovi innesti di qualità a gennaio. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Antonio Conte: le seconde linee hanno dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza di certe situazioni.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Monza potrebbe pensare all’innesto immediato di Alessio Zerbin. Il laterale del Napoli ha intenzione di andare a giocare con maggiore continuità in vista della seconda parte di stagione. Anche il Lecce ha chiesto informazioni su di lui per gennaio: la società partenopea ha intenzione di avere la prelazione per Daniel Maldini.

Il talentuoso giocatore del Monza è pronto per essere protagonista in Champions League dopo aver conquistato le varie convocazioni in Nazionale maggiore. Cresciuto esponenzialmente in Serie A, il figlio di Paolo Maldini non vede l’ora di farsi trovare pronto per una big di Serie A: anche Juventus ed Inter hanno sondato il terreno per un colpo immediato in attacco.

Zerbin conosce molto bene Monza visto che ha già giocato per il club brianzolo: ecco l’intreccio possibile in Serie A per ambire sempre di più a grandi palcoscenici. Una soluzione chiave in ottica futura per arrivare a nuovi colpi entusiasmanti in attacco: Conte ha già dato l’ok per l’acquisto di Daniel Maldini già accostato nei giorni scorsi in casa azzurra.