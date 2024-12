Napoli, ADL beffa Marotta: il colpo dall’America

Il Napoli sarà protagonista a gennaio per nuovi innesti di qualità da mettere a segno. Il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentare Antonio Conte: l’intreccio decisivo dall’America

Una nuova mossa a sorpresa in casa Napoli per ambire a grandi palcoscenici. La dirigenza partenopea non vede l’ora di puntare in alto dopo la delusione della Coppa Italia: ora Conte sarà concentrato completamente sul campionato per realizzare il sogno di tutti i tifosi partenopei. Lo Scudetto resta un sogno socchiuso nel cassetto, mentre l’obiettivo principale resta la qualificazione immediata in Champions.

La dirigenza partenopea vuole continuare a lavorare in grande. Il Napoli è pronto a mettere a segno nuovi colpi da urlo in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo a gennaio, ADL vuole subito anticipare il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura dell’affare proveniente dalla MLS: un nuovo intreccio di calciomercato per beffare così la dirigenza nerazzurra.

Napoli, questione di Pec: il colpo brasiliano

Una nuova pazza idea venuta a galla nelle ultime ore in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere nuovi colpi su suggerimento del ds Manna: una fitta rete di osservatori per sondare anche profili di qualità anche dall’America.

Un momento decisivo per sferrare l’assalto vincente dalla MLS. Come svelato dal portale Caught Offside, Napoli ed Inter sono sulle tracce del talentuoso centrocampista brasiliano, Gabriel Pec, che milita nei Los Angeles Galaxy. Può anche agira come ala ed è pronto per il salto in Europa.

Sulle sue tracce ci sono già tante big d’Europa, come Liverpool ed Arsenal in Premier, mentre si è mosso anche Simeone da Madrid. Una mossa a sorpresa per chiudere il nuovo affare a centrocampo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un acquisto sudamericano che non vede l’ora di fare il suo salto nel calcio europeo: il Napoli è sempre protagonista sul fronte calciomercato monitorando attentamente le nuove soluzioni.

Un nuovo duello a distanza con l’Inter per essere sempre attivo sul fronte calciomercato: Gabriel Pec ha realizzato ben 16 gol nella passata stagione ed è pronto a sbarcare in Europa. Il Napoli lo monitora attentamente per anticipare così la folta concorrenza presente sulle sue tracce: ADL non vede l’ora di accontentare lo stesso Conte per chiudere nuovi affari sensazionali. Tutto può cambiare in così poco tempo con la mossa sorprendente dalla MLS.