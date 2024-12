Napoli, Conte infuriato: due giocatori nel mirino

Il Napoli concentrerà le proprie forze soltanto al campionato. Una nuova delusione in casa azzurra: Conte gli aveva dato fiducia, ma non è stato ricompensato: ora possono partire a gennaio

Gennaio è ormai alle porte per mettere a segno nuovi intrecci di calciomercato. Conte ha già le idee chiare in vista della prossima sessione invernale, ma è stato deluso in particolar modo da due calciatori azzurri. Con il solo campionato da disputare, sarà difficile per loro trovare spazio nei prossimi mesi: pronta la cessione a gennaio.

Una prestazione da dimenticare in casa Napoli. Conte ha dato spazio a chi aveva avuto poco spazio finora: spunta la delusione totale dell’allenatore azzurro. Un momento decisivo per programmare così il prosieguo stagionale: la dirigenza azzurra dovrà intervenire sul fronte calciomercato, ma c’è da valutare anche l’unica competizione da disputare.

Mentre le altre big della Serie A saranno impegnate su quattro fronti (compresa la Supercoppa), il Napoli è pronto ad accelerare in campionato per consolidare il primato in classifica. Spunta la nuova delusione in casa azzurra: due calciatori nel mirino, pronta la cessione a gennaio.

Napoli, Conte deluso: l’addio è più vicino

Saranno giorni intensi per arrivare così alla decisione definitiva. Conte è stato deluso da chi ha avuto finora meno spazio, ma da due azzurri non se lo sarebbe mai aspettato.

Giacomo Raspadori e Juan Jesus sono stati tra i peggiori in campo all’Olimpico contro la Lazio. Una delusione cocente per Antonio Conte che gli aveva dato fiducia, ma c’è da dire che non è facile scendere in campo dopo tanto tempo. I due calciatori del Napoli sono pronti a fare le valigie a gennaio: con il solo campionato da disputare, sarà difficile trovare ancora spazio nei prossimi mesi.

Lo stesso attaccante bolognese ha reclamato più spazio per non perdere la Nazionale italiana in vista dei prossimi impegni in Nations League. Conte è pronto ora a lasciarlo partire per accontentarlo subito in vista della sessione invernale di calciomercato. Il difensore brasiliano ha tanto mercato anche in Brasile: possibile un suo ritorno in patria.

Simeone è stato blindato dalla società partenopea: non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio, ma sarà ancora il vice Lukaku. L’attaccante argentino si farà trovare pronto: anche in Coppa Italia ha trovato la via del gol mettendo in luce le sue qualità di killer d’area di rigore.